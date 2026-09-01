Anthropic stellt Claude Fable 5.1 und Mythos 5.1 Modelle vor

Anthropic hat die Modelle Claude Fable 5.1 und Claude Mythos 5.1 vorgestellt, die für Programmierung und wissenschaftliche Forschung konzipiert sind.

Das Unternehmen gab bekannt, dass das Modell Fable 5.1 für die öffentliche Nutzung freigegeben wurde. Mythos 5.1 wird mit einem speziellen Sicherheitssystem für vertrauenswürdige Partner in den Bereichen Cybersicherheit und Biologie bereitgestellt.

Das neue Fable 5.1 ist bis zu 25 Prozent günstiger als die Vorgängerversion. Bei Agenten-Aufgaben sollen die Kosteneinsparungen sogar bis zu 45 Prozent betragen.

Anthropic hat zudem das Enterprise Frontier Safeguards-System eingeführt. Damit haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Daten vollständig in ihrer eigenen Cloud zu speichern.

Fable 5.1 erzielte hohe Ergebnisse in einer Reihe von Benchmarks für komplexe Problemlösungen und wissenschaftliche Forschung. Im Terminal-Bench-Science-Test erreichte das Modell 52,6 Prozent.

Im auf Programmierung spezialisierten Terminal-Bench 4.0-Test erreichte Fable 5.1 eine Genauigkeit von 55,8 Prozent. Das Unternehmen betont, dass diese Ergebnisse die hohe Effizienz des Modells bei fachspezifischen Aufgaben belegen.