Il-114-300 Flugzeug erhält einzigartiges System, das ohne Satelliten funktioniert

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Il-114-300 Flugzeug erhält einzigartiges System, das ohne Satelliten funktioniert

Das neue russische Regionalpassagierflugzeug Il-114-300 ist das einzige Flugzeug seiner Klasse geworden, das sichere Flüge auch ohne Satellitensignale und in Gebieten mit schwach entwickelter Radionavigationsinfrastruktur gewährleistet. Nach Angaben des russischen Ministeriums für Industrie und Handel ist dieser Airliner mit gleich drei modernen Laser-Trägheitsnavigationssystemen ausgestattet. Dies berichtete Ixbt.com .

Diese technologische Lösung ist besonders für den Einsatz in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten von entscheidender Bedeutung. Flüge in solchen Regionen stießen oft auf Schwierigkeiten aufgrund fehlender Navigationssignale. Es wird erwartet, dass die Il-114-300 diese Probleme löst und die Sicherheit in der regionalen Luftfahrt auf ein neues Niveau hebt.

Moderne Ausrüstung und Innenausstattung

Laut dem Ministerium steht der digitale Flugnavigationskomplex des Flugzeugs in seinen Fähigkeiten der Avionik modernster Verkehrsflugzeuge in nichts nach. Dies erleichtert den Piloten die Steuerung des Flugzeugs auch bei schwierigen Wetter- und geografischen Bedingungen erheblich.

Auch die Passagierkabine des Flugzeugs wurde auf Basis eines völlig neuen Ansatzes gestaltet. Bei der Innenraumgestaltung wurden völlig neue heimische Materialien verwendet, die den Passagieren während des Fluges zusätzlichen Komfort bieten sollen.

Lieferpläne und Perspektiven

Das Flugzeug Il-114-300 hat am 5. Juni dieses Jahres erfolgreich die Zertifizierung bestanden. Dieses Flugzeug gilt als das wichtigste regionale Transportmittel, um die veralteten An-24-Flugzeuge zu ersetzen.

Quellen von Ixbt.com und offiziellen Angaben zufolge ist die Auslieferung der ersten Serienflugzeuge an Fluggesellschaften im Fernen Osten für das Jahr 2028 geplant. Derzeit sind die Quellen für die Vorzugskonditionen der Finanzierung der ersten Charge vollständig geklärt, und es wird erwartet, dass in naher Zukunft feste Verträge unterzeichnet werden.

Den ursprünglichen Plänen zufolge sollen die ersten drei produzierten Serienmaschinen im Rahmen von Vorzugsleasingverträgen an die 2. Arkhangelsk United Aviation Division übergeben werden. Dies wird dazu dienen, die Verkehrsverbindungen in diesen Regionen zu verbessern.

Il-114-300LuftfahrtNavigationIndustrieFlugzeug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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