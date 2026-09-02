Xiaomi expandiert mit Mijia Ceiling Fan auf den internationalen Markt

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Xiaomi expandiert mit Mijia Ceiling Fan auf den internationalen Markt

Der chinesische Technologieriese Xiaomi bereitet die Einführung seiner neuen Innovation – eines intelligenten Deckenventilators mit Beleuchtung – auf dem internationalen Markt vor. Laut ixbt.com ist das 36-Zoll-Modell des Mijia Ceiling Fan with Light auf der offiziellen globalen Website des Unternehmens erschienen, was darauf hindeutet, dass das Gerät auch außerhalb Chinas verkauft wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit hält Xiaomi das genaue Veröffentlichungsdatum sowie die endgültigen Preise für dieses innovative Produkt auf den internationalen Märkten noch unter Verschluss. Dennoch deutet die Listung auf der globalen Seite darauf hin, dass es bald weltweit erhältlich sein wird, was bei den Verbrauchern auf großes Interesse stößt.

Technische Spezifikationen des Geräts

Das Gerät vereint eine 36-Zoll-Deckenleuchte und einen effizienten Ventilator in einem kompakten Design. Das Gesamtgewicht der Konstruktion beträgt etwa 4,3 kg. Die maximale Leistungsaufnahme des Geräts liegt bei 64 W, wobei 28 W auf den Ventilator und 36 W auf das Beleuchtungssystem entfallen.

Das integrierte Beleuchtungssystem bietet eine Helligkeit von mindestens 300 Lux. Zudem können Benutzer die Farbtemperatur des Lichts in einem weiten Bereich von 2700 K bis 5700 K nach ihren Wünschen anpassen.

Intelligente Steuerung und saisonale Funktionalität

Der Ventilator kann in beide Richtungen rotieren, was einen effizienten Betrieb das ganze Jahr über gewährleistet. Im Sommer sorgt er durch den nach unten gerichteten Luftstrom für Kühlung, während er im Winter in umgekehrter Richtung die unter der Decke gestaute warme Luft gleichmäßig im Raum verteilt.

Zur Steuerung des Geräts wird eine spezielle Fernbedienung mitgeliefert. Darüber hinaus ermöglicht die Integration in moderne Smart-Home-Systeme eine bequeme Steuerung innerhalb eines nahtlosen Ökosystems.

Zur Information: Das Gerät wurde auf dem chinesischen Markt für etwa 80 USD angeboten. Experten gehen davon aus, dass der Preis auf dem Weltmarkt aufgrund von Logistik- und anderen Kosten etwas höher ausfallen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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