Manchester United zeigte Interesse an Rayan Ait-Nouri zum Ende des Transferfensters

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Manchester United zeigte Interesse an Rayan Ait-Nouri zum Ende des Transferfensters

Am letzten Tag des Sommertransferfensters kam es im englischen Fußball zu einem unerwarteten Ereignis. Laut Berichten von talkSPORT hat Manchester United eine offizielle Anfrage für den Verteidiger Rayan Ait-Nouri gestellt, der derzeit für den Erzrivalen Manchester City spielt. Dieser Schritt wird als einer der letzten Versuche gewertet, die Defensive des Teams zu verstärken. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass Spielertransfers zwischen den beiden Giganten aus Manchester äußerst selten sind. Die mangelnde Spielpraxis des Algeriers bei Manchester City öffnete jedoch ein Fenster für den Klub aus dem Old Trafford. Cheftrainer Michael Carrick wollte die Probleme auf der Linksverteidiger-Position vor Schließung des Transferfensters lösen.

Schwierigkeiten bei den Transferverhandlungen

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wie die Verhandlungen zwischen den Parteien ausgehen werden. Quellen von Manchester City betonen, dass der amtierende Meister nicht die Absicht hat, seinen Spieler an einen Rivalen zu verkaufen, und die Wahrscheinlichkeit eines Transfers als gering einschätzt. Dennoch versuchen die Red Devils, die Verhandlungen auch in den letzten Minuten fortzusetzen.

Manchester United suchte den ganzen Sommer über nach einem spezialisierten Linksverteidiger und hatte mehrere bekannte Namen in Europa im Visier. Es wurden auch Verhandlungen mit Lewis Hall von Newcastle United geführt, doch die Parteien konnten keine Einigung erzielen. Infolgedessen richtete der Klub seine Aufmerksamkeit auf den Spieler, der bei den Stadtrivalen auf der Bank saß.

Ein Wendepunkt in der Karriere von Rayan Ait-Nouri

Der 25-jährige Verteidiger wechselte letzten Sommer für 32 Millionen Pfund zu Manchester City. Seine Zeit im Verein verlief jedoch nicht so reibungslos wie erhofft. Eine Knöchelverletzung zu Saisonbeginn und seine Teilnahme am Afrika-Cup für sein Heimatland führten dazu, dass er seinen Platz in der Startelf verlor.

Sollte dieser unerwartete Transfer zustande kommen, wäre dies eine riesige Chance für Rayan Ait-Nouri, seine ins Stocken geratene Karriere neu zu starten und auf ein neues Niveau zu heben. Vorerst richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die offiziellen Entscheidungen in den letzten Stunden des Transferfensters.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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