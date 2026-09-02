Xiaomi präsentiert neues Flaggschiff-Falt-Smartphone

Xiaomi bereitet sich darauf vor, sein neuestes innovatives Gerät, das Xiaomi 18 Fold Smartphone, auf der traditionellen Herbstpräsentation am 7. September offiziell vorzustellen. Im Vorfeld der Premiere präsentierte Firmengründer und CEO Lei Jun das faltbare Gerät der neuen Generation in einem Livestream und enthüllte dessen Design sowie einige einzigartige Merkmale. Dies berichtet Ixbt.com .

Den veröffentlichten Videoclips zufolge wird das neue Flaggschiff in einem roten Gehäuse präsentiert. Unter Berufung auf Informationen von 36Kr betont das Xiaomi-Management, dass dieses Gerät das hochwertigste Smartphone in der Geschichte des Unternehmens sein wird. Das neue Modell zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit des Mobilfunkmarktes nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine technischen Möglichkeiten auf sich zu ziehen.

Technische Möglichkeiten und AI

Eine der wichtigsten technischen Neuerungen des Geräts ist die Ausstattung mit dem Flaggschiff-Prozessor der neuen Generation, dem Xring O3, der über AI-Funktionen verfügt. Es wird erwartet, dass dieser Chip das Xiaomi 18 Fold zu einem der intelligentesten und effizientesten Geräte in der Geschichte des Unternehmens macht. Es ist zudem wichtig, dass das Smartphone den Anforderungen moderner Technologien voll und ganz entspricht.

Laut ixbt.com wird das Gerät mit einer weiteren fortschrittlichen Technologie ausgestattet sein — Changxin LPDDR6 Speicher. Das Xiaomi 18 Fold wird voraussichtlich das weltweit erste Gerät sein, das über diese Art von Speicher verfügt. Die Geschwindigkeit dieses Speichers wird mit 12 800 Mbps angegeben, bei einer Kapazität von bis zu 16 GB.

Preispolitik und Marktaussichten

Es wird erwartet, dass der Preis des neuen faltbaren Smartphones ebenfalls rekordverdächtig hoch sein wird. Berichten zufolge hat Xiaomi große Distributoren gewarnt, dass alle Versionen des Geräts mehr als 10.000 Yuan (ca. 1.500 USD) kosten werden. Dies macht das Modell zu einem der teuersten der Serie.

Eine solch hohe Preispolitik wird durch die fortschrittlichen technologischen Merkmale des Geräts erklärt, insbesondere durch die Kosten für den neuen Prozessor, den Hochgeschwindigkeitsspeicher und die Faltbildschirmtechnologie. Alle verbleibenden Details und weiteren technischen Spezifikationen des Xiaomi 18 Fold werden voraussichtlich bei der Präsentationsveranstaltung am 7. September vollständig geklärt.