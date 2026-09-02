Acer Vero 16 vorgestellt: Hohe Leistung und einfache Reparatur

Acer hat das neue Acer Vero 16 Notebook vorgestellt, das moderne Technologie mit einem umweltfreundlichen Ansatz verbindet. Laut Ixbt.com zeichnet sich das Gerät nicht nur durch hohe Leistung aus, sondern auch durch leicht austauschbare Komponenten und ein robustes Gehäuse. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Gerät läuft mit Windows 11 Home und gehört zur Kategorie der Copilot+ PCs. In der maximalen Konfiguration ist das Notebook mit einem Intel Core Ultra X9 388H Prozessor und integrierter Intel Arc B390 Grafik ausgestattet. Die Gesamtleistung der KI-Plattform erreicht 180 TOPS.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Der Hersteller bietet Nutzern die Möglichkeit, effizient zu arbeiten, Inhalte zu erstellen und Anwendungen auszuführen, auch ohne ständige Netzwerkverbindung. Das Notebook ist mit 24 GB RAM und einer 512 GB SSD ausgestattet.

Es stehen mehrere Display-Optionen zur Verfügung, wobei das wichtigste ein 3K OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ist. Auch Konfigurationen mit 2K OLED, einschließlich Touch-Steuerung, werden angeboten. Alle Bildschirme verfügen über ein 16:10-Seitenverhältnis, Low Blue Light-Zertifizierung, 100.000:1 Kontrast und eine Reaktionszeit von 1 ms.

Schnittstellen und umweltfreundlicher Ansatz

Das Gerät ist mit einer 5-Megapixel-Infrarotkamera mit Sichtschutz, zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen, HDMI 2.1 mit Unterstützung für die Ausgabe von bis zu 8K, Wi-Fi 7 und einem SD-Kartenslot ausgestattet. KI-Funktionen werden von der AcerSense-Plattform gesteuert, die Tools zur Aufgabenautomatisierung, Informationssuche und Kommunikation integriert.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Wartungsfreundlichkeit. Auf interne Komponenten kann ohne Spezialwerkzeug über einen speziellen Verschlussmechanismus zugegriffen werden. SSD und Akku sind austauschbar, und auch die Scharnierkonstruktion ist für einen individuellen Austausch ausgelegt.

Das Notebook-Gehäuse hat Tests gemäß dem Militärstandard MIL-STD-810H bestanden. Bei der Herstellung wurde Acer Vero Aluminum verwendet, das zur Hälfte aus recyceltem Industriealuminium besteht, während der Rest aus kohlenstoffarmem Aluminium gefertigt ist. Die Verpackungsmaterialien sind ebenfalls vollständig recycelbar.