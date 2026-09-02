Enzo Fernández gibt nach seinem Wechsel zu Manchester City sein erstes Statement ab

Einer der größten und meistdiskutierten Transfers des Jahres in der Premier League ist offiziell abgeschlossen. Der zentrale Mittelfeldspieler des FC Chelsea und Weltmeister mit der argentinischen Nationalmannschaft, Enzo Fernández, ist überraschend Manchester CitySpieler geworden. Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der einen langfristigen 5-Jahres-Vertrag bei den „Cityzens“ unterzeichnet hat, äußerte sich erstmals offiziell zu den Gründen für diese aufsehenerregende Entscheidung, seinen Plänen im neuen Team und dem Status des Vereins.

„Dieser Verein ist zum Siegen geschaffen“: Warum hat sich Fernández für City entschieden?

Enzo betonte, dass der Wechsel zum englischen Meister für jeden Profifußballer als einer der Höhepunkte seiner Karriere gilt:

Manchester Cityist in den letzten Jahren der erfolgreichste Verein in England. Jeder Spieler möchte Teil eines solchen Teams sein, weil er weiß, wie professionell hier alles organisiert ist;

Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein. Ich bin voll und ganz bereit, diese Herausforderung anzunehmen, um City zu neuen Trophäen zu verhelfen. Dieses Team ist nur für Siege geschaffen.

Stars auf jeder Position: Wettbewerb und 100-prozentiger Einsatz

Der hohe Wettbewerb im Mittelfeld von Manchester City ist kein Geheimnis. Der argentinische Star erklärte jedoch, dass er keine Angst davor habe; im Gegenteil, er wolle sein Spiel verbessern, indem er von seinen Weltklasse-Teamkollegen lerne:

Wenn man sich den Kader ansieht, hat City auf jeder Position erstklassige Spieler. Ich möchte von meinen neuen Teamkollegen lernen und mich als Spieler weiterentwickeln;

Ich bin stolz darauf, dass ich mein Spiel ständig verbessere. Jeder, der mit mir gearbeitet hat, weiß, wie hart ich jeden Tag im Training arbeite und wie viel Kraft ich in die Spiele stecke. Ich gebe 100 Prozent und verspreche meinem neuen Verein, dass sich hier nichts ändern wird – ich werde bis zum Ende kämpfen."

Der 5-Jahres-Vertrag lässt darauf schließen, dass der Trainerstab von Manchester City den Spieler als langfristige strategische Figur im Zentrum sieht. Diese Vereinbarung stärkt nicht nur das Mittelfeld des Vereins aus Manchester erheblich, sondern dürfte auch das Kräfteverhältnis zwischen den Hauptkonkurrenten in der Tabelle verändern.

Glauben Sie, dass Enzo Fernández von Manchester City Spielstil schnell integrieren und ein unersetzlicher Anführer des Teams werden kann, oder wird er aufgrund der internen Konkurrenz Schwierigkeiten im Kampf um einen Stammplatz haben? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Gedanken in den Kommentaren!