Transferfenster in der Premier League geschlossen: Die spektakulärsten Deals im Sommer 2026

Das Sommertransferfenster 2026 in der englischen Premier League ist offiziell geschlossen. Die Vereine haben Hunderte Millionen Euro investiert, um ihre Kader für die neue Saison zu verstärken und dabei zahlreiche Rekorde gebrochen. Laut den finalen Zahlen des Portals Transfermarkt wurde der absolute Rekordtransfer des Sommers von Manchester Citygetätigt, während Newcastle bei den Verkäufen nach einer Einigung mit dem katalanischen Giganten führend war.

Die 10 teuersten Neuzugänge: Der große Coup von Manchester City und Tottenham

In diesem Sommer haben die Giganten der Premier League historische Summen investiert, um ihr Mittelfeld und ihren Angriff neu zu formieren. Die folgenden Deals schafften es in die Top 10 der teuersten Transfers:

Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City) — 145 Mio. €

Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea) — 138 Mio. €

Elliot Anderson (Nottingham Forest → Manchester City) — 135 Mio. €

Bradley Barcola (PSG → Liverpool) — 125 Mio. €

Sandro Tonali (Newcastle → Tottenham) — 108 Mio. €

Matheus Fernandes (West Ham → Tottenham) — 99 Mio. €

Ayyoub Bouaddi (Lille → Manchester City) — 95 Mio. €

Savinho (Manchester City → Tottenham) — 87,7 Mio. €

Bruno Guimarães (Newcastle → Arsenal) — 87,5 Mio. €

Carlos Baleba (Brighton → Manchester United) — 75,9 Mio. €

Die 10 teuersten Verkäufe: Newcastles Profit und saudische Investitionen

Die englischen Vereine waren nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Aufbesserung ihrer Budgets durch Spielerverkäufe sehr aktiv:

Anthony Gordon (Newcastle → Barcelona) — 80 Mio. €

Tijjani Reijnders (Manchester City → Al-Qadsiah) — 61 Mio. €

Ollie Watkins (Aston Villa → Al-Hilal) — 58,4 Mio. €

Marc Cucurella (Chelsea → Real Madrid) — 55 Mio. €

Rasmus Højlund (Manchester United → Napoli) — 44 Mio. €

Cristian Romero (Tottenham → Atlético Madrid) — 33 Mio. €

Curtis Jones (Liverpool → Inter) — 30 Mio. €

Djed Spence (Tottenham → Inter) — 30 Mio. €

Trevoh Chalobah (Chelsea → Como) — 30 Mio. €

Donyell Malen (Aston Villa → Roma) — 25 Mio. €

Wichtige Erkenntnisse der Transferperiode 2026

Dieses Transferfenster war von mehreren strategischen Trends geprägt. Manchester City setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz, indem sie fast 375 Millionen Euro für Enzo Fernández, Elliot Anderson und Ayyoub Bouaddi ausgaben. Tottenham verstärkte sein Mittelfeld durch die Verpflichtungen von Sandro Tonali und Matheus Fernandes grundlegend. Gleichzeitig blieb das Interesse saudi-arabischer Klubs an Premier-League-Stars hoch: Tijjani Reijnders und Ollie Watkins wurden zu den teuersten Beuten der Saudis.

Was ist Ihrer Meinung nach der erfolgreichste Transfer des Sommers 2026? Werden Enzo Fernández für 145 Millionen oder Morgan Rogers für 138 Millionen ihren Preis rechtfertigen? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren!