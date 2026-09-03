Honor Magic 8 Pro als preiswertestes Android-Flaggschiff ausgezeichnet

Die bekannte Plattform AnTuTu hat ihr Ranking der High-End-Android-Smartphones mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Ende August veröffentlicht. Laut Ixbt.com hat sich in dem Segment über 4.500 Yuan (670 Dollar), das zu den teuersten und beliebtesten Geräten bei Käufern zählt, das Modell Honor Magic 8 Pro als klarer Spitzenreiter durchgesetzt und wurde als lohnenswertester Kauf ausgezeichnet. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Den Ranking-Ergebnissen zufolge belegte das Honor Magic 8 Pro mit 12/512 GB Speicherkonfiguration den ersten Platz, da es hohe technische Leistungsfähigkeit mit Erschwinglichkeit kombiniert. Dieses Flaggschiff basiert auf dem modernen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor und erzielte in AnTuTu-Tests durchschnittlich 3.798.056 Punkte. Mit einem Preis von etwa 4.699 Yuan (700 Dollar) auf dem chinesischen Markt erreichte das Smartphone einen Preis-Leistungs-Koeffizienten von 808,3 und stellte damit einen absoluten Rekord in dieser Kategorie auf.

Technische Fähigkeiten des Flaggschiffs und Hauptkonkurrenten

Die technischen Spezifikationen des Geräts erfüllen ebenfalls höchste Anforderungen. Das Honor Magic 8 Pro ist mit einem hochwertigen 6,71-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Zudem unterstützt das Smartphone einen riesigen 7200 mAh Akku, 120 W schnelles kabelgebundenes Laden und 80 W kabellose Ladetechnologie. Das Hauptkameramodul besteht aus fortschrittlichen 50-, 50- und 200-Megapixel-Sensoren.

Auch andere führende Marken haben es in die Top 3 dieses prestigeträchtigen Rankings geschafft. Der zweite Platz ging an das OnePlus 15 mit 12/256 GB Speicher. Dieses Modell kostet 4.599 Yuan (685 Dollar), läuft ebenfalls mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip, erzielte 3.601.600 Punkte und erreichte einen Koeffizienten von 783,1. Das OnePlus 15 bietet einen 165 Hz OLED-Bildschirm und einen 7300 mAh Akku. Die Top 3 werden durch das Basismodell Honor Magic 8 (12/256 GB) komplettiert. Dieses Smartphone kostet 4.799 Yuan (715 Dollar), erzielte 3.733.878 Punkte und erreichte einen Koeffizienten von 778,1.

In die Top 10 wurden zudem bekannte Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ sowie das Oppo Find X8 Ultra aufgenommen.

Experten weisen darauf hin, dass das AnTuTu-Ranking lediglich die rohe Leistung und das Preisverhältnis bewertet und nicht die Gesamtqualität des Geräts vollständig widerspiegelt. Daher wird beim Kauf eines Smartphones empfohlen, auch auf Aspekte wie Gehäuseabmessungen, Ergonomie, Softwarefunktionen und die tatsächliche Leistung der Kameras zu achten.