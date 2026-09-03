Javier Tebas hält Rodri für den Ballon d'Or für würdig

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Javier Tebas hält Rodri für den Ballon d'Or für würdig

La-Liga-Präsident Javier Tebas erklärte, dass der Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri, den Ballon d'Or 2026 verdient habe. Seiner Meinung nach macht ihn die herausragende Leistung des Spielers bei der Weltmeisterschaft zum klaren Favoriten auf diese prestigeträchtige Auszeichnung. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Goal.com ist der Wettbewerb unter den größten Fußballstars der Welt in der Saison 2026 intensiver denn je. Während der Kampf im Jahr 2024 hauptsächlich zwischen Rodri und Vinícius Júnior stattfand, ist der Kreis der Anwärter diesmal größer.

Heldentaten bei der Weltmeisterschaft

Der La-Liga-Chef ist überzeugt, dass Rodris souveräne Auftritte bei der Weltmeisterschaft alles wettgemacht haben, obwohl er auf Vereinsebene verletzungsbedingt viel Zeit verpasst hat. Er war der Hauptarchitekt des WM-Triumphs der spanischen Nationalmannschaft.

Für seine Aktionen auf dem Platz und seine Kontrolle des Spieltempos wurde Rodri mit dem Goldenen Ball des Turniers ausgezeichnet. Tebas ging sogar so weit, ihn als den „Messi“ des spanischen Fußballs zu bezeichnen, eine Meinung, die auch von Nationaltrainer Luis de la Fuente geteilt wird.

Starke Konkurrenz und Hauptanwärter

Der Kampf wird für Rodri in diesem Jahr jedoch nicht einfach. Einer seiner Hauptkonkurrenten ist sein Teamkollege Lamine Yamal. Zudem wird Harry Kane, der für den FC Bayern München zahlreiche Tore erzielte und die Bundesliga-Meisterschaft gewann, ebenfalls als Top-Anwärter gehandelt.

Experten glauben, dass die Abstimmung am Saisonende zu intensiven Debatten bei der Wahl des besten Spielers der Welt führen wird. Dennoch bleibt Javier Tebas bei seiner festen Überzeugung, dass der spanische Mittelfeldspieler diese Auszeichnung absolut verdient hat.

Javier TebasRodriBallon d'OrLa LigaManchester City
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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