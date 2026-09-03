KI-Revolution: Dyson stellt „intelligente“ Zahnbürste mit Kamera vor

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KI-Revolution: Dyson stellt „intelligente“ Zahnbürste mit Kamera vor

Dyson, ein führendes Unternehmen im Bereich Technologie und Premium-Haushaltsinnovationen, hat eine neue Entwicklung vorgestellt, die den Markt für Körperpflege aufmischt. Das Unternehmen hat eine hochmoderne Zahnbürste herausgebracht, die mit einer speziellen optischen Mikrokamera und KI-Algorithmen ausgestattet ist, um den Putzvorgang direkt zu überwachen. Dieses Gadget erkennt selbstständig unzureichend gereinigte Bereiche in Echtzeit, sprüht einen gezielten Wasser- und Mundspülungsstrahl genau auf diese Stellen und überträgt vollständige Daten über den Vorgang an ein Smartphone.

28 Bilder pro Sekunde und 0,1 Sekunden Reaktionszeit: Wie funktioniert die Technologie?

Dyson-Ingenieure haben ein hochpräzises optisches und mechanisches System kombiniert, um den menschlichen Faktor und schwer erreichbare Stellen beim Zähneputzen zu eliminieren:

  • Schnelle optische Analyse: Eine an der Vorderseite der Bürste montierte Kamera analysiert 28 Bilder pro Sekunde und scannt den Zustand der Zähne sowie die schmalen Zwischenräume;

  • Blitzschnelle Präzision: Sobald das Gerät Plaque oder Essensreste erkennt, richtet es in weniger als 0,1 Sekunden einen starken Mundspülungsstrahl auf genau diese Koordinate;

  • Synchronisation mit dem Smartphone: Der Benutzer kann die Reinigungsqualität und eine Karte der Mundhöhle über eine mobile App verfolgen und sehen, welche Bereiche zusätzliche Pflege benötigen.

470.000 Bilder und 16 Millionen Zeilen Code: Wie intelligent ist das Gerät?

Das vorgestellte Gadget ist nicht nur eine einfache elektrische Zahnbürste, sondern ein autonomes Ökosystem mit komplexer Software:

  • Datenbank: Die Algorithmen des Geräts wurden mittels maschinellem Lernen auf Basis von 470.000 echten Bildern von Zähnen und Zahnfleisch trainiert, sodass es jede anatomische Struktur fehlerfrei erkennen kann;

  • Umfang des Software-Codes: Die Software des Produkts umfasst fast 16 Millionen Zeilen Code – eine solch umfangreiche Software-Basis stellt es technologisch auf eine Stufe mit modernen komplexen Systemen.

Offizieller Verkaufsstart am 1. September: Ist der Preis von 499 $ gerechtfertigt?

Der weltweite Verkauf des innovativen Gadgets begann offiziell am 1. September. Der Preis des Geräts 499 $ wurde festgelegt.

Obwohl dies deutlich teurer ist als herkömmliche Premium-Elektrozahnbürsten, hebt der Hersteller als Hauptvorteil hervor, dass es professionelle Zahnreinigungsergebnisse zu Hause liefern kann.

Glauben Sie, dass eine 499 $ teure Zahnbürste mit Mikrokamera und KI wirklich die Kosten für Zahnarztbesuche senken kann, oder ist das nur ein weiteres teures Marketingprodukt? Würden Sie ein halbes Tausend Dollar für ein solches Gadget ausgeben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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