DFB-Pokal: Harry Kanes Doppelpack bringt Bayern in die nächste Runde

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DFB-Pokal: Harry Kanes Doppelpack bringt Bayern in die nächste Runde

In der ersten Runde des DFB-Pokals gastierte der FC Bayern München beim unterklassigen VfL Osnabrück. Obwohl die Partie überraschend mit einem frühen Führungstor der Gastgeber in der 5. Minute begann, demonstrierten die Münchner ihre Klasse und sicherten sich durch ein souveränes Comeback einen 4:1-Sieg, der den Einzug in die nächste Pokalrunde bedeutete.

Kurze Sensation und Münchner Druck: Die Torfolge

Das Spiel startete mit einem überraschenden Angriff des Underdogs und lautstarker Unterstützung von den Rängen. Doch Bayern übernahm bald die volle Kontrolle über das Spiel:

  • 5. Minute: Meissner traf für die Gastgeber zur Führung und zwang Bayern in die Verfolgerrolle (1:0);

  • 18. Minute: Harry Kane nutzte eine Gelegenheit im Strafraum zum Ausgleich (1:1);

  • 24. Minute: Der junge Mittelfeldspieler Tom Bischof brachte den Münchner Giganten mit einem sehenswerten Treffer in Führung (1:2);

  • 73. Minute: Nachdem sie den Druck nach der Pause erhöht hatten, baute Michael Olise die Führung für die Gäste aus (1:3);

  • 86. Minute: Harry Kane verwandelte eiskalt einen Elfmeter und schnürte damit seinen Doppelpack (1:4).

Starke Aufstellung und neue Gesichter: Spielbericht

Der Trainerstab des FC Bayern wollte gegen den unterklassigen Gegner kein Risiko eingehen und bot zahlreiche Stars auf. Das Innenverteidiger-Duo Jonathan Tah und Kim Min-jae agierte souverän, während das Angriffstrio Luis Díaz, Michael Olise und Harry Kane die Abwehr der Gastgeber unter massiven Druck setzte.

DFB-Pokal. 1. Runde

  • Osnabrück — Bayern 1:4

  • Tore: Meissner (5.) — Kane (18., 86. Elfmeter), Bischof (24.), Olise (73.).

  • Bayern-Aufstellung: Urbig, Stanišić, Tah, Min-jae, Brown (Davies, 62.), Kimmich, Bischof (Pavlović, 80.), Olise, Saibari (Carl, 62.), Luis Díaz, Kane (Laimer, 87.).

Nachdem der FC Bayern den anfänglichen Schwung des unterklassigen Clubs gebremst hatte, fuhr man einen klassischen Sieg ein und bewies erneut, dass man in allen Wettbewerben ein ernsthafter Titelanwärter ist.

Glauben Sie, dass der FC Bayern mit dem runderneuerten Kader die Durststrecke im nationalen Pokal beenden und den DFB-Pokal gewinnen kann? Wie lange wird Harry Kanes Torriecher noch anhalten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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