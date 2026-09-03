Netanjahu besucht Gaza und verkündet die Einnahme von 60 Prozent des Gebiets

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Netanjahu besucht Gaza und verkündet die Einnahme von 60 Prozent des Gebiets

Vor dem Hintergrund der angespannten Lage im Nahen Osten besuchte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu persönlich den Gazastreifen und gab eine wichtige strategische Erklärung zur Zukunft der Militäroperationen in der Enklave ab. Der Regierungschef betonte nachdrücklich, dass die israelische Armee (IDF) derzeit einen Großteil des Gebiets vollständig unter Kontrolle habe und sich niemals von den eingenommenen Linien zurückziehen werde.

Diese offene Erklärung hat die Aussichten auf Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Truppenabzug, die von der internationalen Gemeinschaft erwartet wurden, noch ungewisser gemacht.

«Das ist keine endgültige Zahl»: Die wichtigsten Aussagen des Premierministers

Netanjahu, der die Stellungen israelischer Soldaten im Gazastreifen inspizierte, legte Zahlen zum Umfang der Operationen und den erzielten Ergebnissen offen:

  • 60 Prozent des Gebiets: «Israel kontrolliert derzeit 60 Prozent des Gazastreifens vollständig, und das ist keine endgültige Zahl», betonte der Premierminister und deutete an, dass die Streitkräfte das Kontrollgebiet weiter ausbauen könnten;

  • Tägliche Ziele: Es wurde mitgeteilt, dass die Militäreinheiten ihre geplanten Aktionen zur täglichen Ausschaltung terroristischer Gruppen, die die Sicherheit des Landes bedrohen, fortsetzen;

  • Absolute Ablehnung eines Rückzugs: Es wurde offiziell bekannt gegeben, dass sich die israelischen Streitkräfte unter keinen Umständen von den eingenommenen strategischen Positionen und Sicherheitskorridoren zurückziehen und die Kontrolle nicht aufgeben werden.

Aussichten auf Verhandlungen und langfristige militärische Präsenz

Netanjahus Haltung, Gaza nicht zu verlassen, zeigt deutlich Israels Absicht, eine langfristige Sicherheitskontrolle über die Enklave aufrechtzuerhalten:

  • Militärische Pufferzonen: Experten zufolge umfasst das kontrollierte Gebiet von 60 Prozent strategische Korridore, grenznahe Pufferzonen sowie wichtige Verkehrsader;

  • Diplomatischer Konflikt: Der von internationalen Vermittlern – den USA, Ägypten und Katar – vorgeschlagene langfristige Waffenstillstandsplan sah den schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Sektor vor. Netanjahus scharfe Rhetorik deutet darauf hin, dass Tel Aviv nicht die Absicht hat, den militärischen Druck zu verringern.

Es wird erwartet, dass diese feste Haltung zur Lage in Gaza eine neue Welle politischer Spannungen in der Region auslösen und den Verhandlungsprozess weiter in eine Sackgasse führen wird.

Glauben Sie, dass Israels Entscheidung, den Gazastreifen nicht zu verlassen und die Kontrolle zu behalten, zu langfristiger Stabilität führen wird, oder wird sie einen neuen und heftigeren Herd bewaffneter Konflikte im Nahen Osten schaffen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Schlussfolgerungen in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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