NASA könnte New Horizons aufgrund von Finanzierungslücken teilweise abschalten

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA könnte im Oktober New Horizons gezwungen sein, zwei wissenschaftliche Instrumente an Bord der Raumsonde aufgrund fehlender Finanzierung abzuschalten. Diese Situation, die eintritt, während sich die voll funktionsfähige Sonde den äußeren Regionen des Sonnensystems nähert, stößt in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf scharfe Kritik. Laut ixbt.com liegt das Problem darin, dass die notwendigen 2 Millionen Dollar in den letzten zwei Haushaltsjahren nicht bereitgestellt wurden. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Mittel sind erforderlich, um die Ingenieure und Wissenschaftler zu bezahlen, die die Daten empfangen, verarbeiten und analysieren. Sollte die Finanzierung nicht wieder aufgenommen werden, werden zwei wichtige Geräte zur Untersuchung von Sonnenwindpartikeln deaktiviert: das PEPSSI -Instrument, das hochenergetische Teilchen erfasst, und das SWAP -Instrument, das niederenergetische Sonnenwindpartikel misst.

Die Bedeutung wissenschaftlicher Messungen

Die mit diesen Instrumenten gewonnenen Daten sind entscheidend für die Erforschung des Einflusses der Sonne auf den Weltraum weit jenseits der Pluto-Umlaufbahn. Insbesondere messen sie neutrale Atome – ungeladene Ionen im interstellaren Raum. Sobald diese neutralen Atome ionisiert werden, werden sie vom Sonnenwind eingefangen, entziehen ihm Energie und beeinflussen Prozesse in Regionen, in denen sich der Strom deutlich verlangsamt.

Derzeit bewegt sich die Raumsonde New Horizons in einer Entfernung, die 66-mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde und doppelt so weit wie Pluto. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass sie die Stoßwelle erreicht, an der der überschallartige Sonnenwindstrom stark abgebremst wird, um dann ihren Weg in Richtung der Heliopause fortzusetzen – der Grenze des vom Sonnenwind geschaffenen Raums. Im Gegensatz zu den Voyager-Sonden bewegt sich New Horizons in eine andere Richtung und kann daher einzigartige Daten über ferne Regionen liefern, die für ältere Geräte nicht zugänglich sind.

Negative Folgen der Entscheidung

Experten sind der Meinung, dass die Abschaltung dieser Instrumente einen irreparablen Schaden verursachen könnte. Wenn die Geräte jetzt abgeschaltet werden und NASA in einigen Jahren Beobachtungen in einer neuen Weltraumregion benötigt, können die verlorenen Messungen nicht mehr nachgeholt werden. Dabei ist die Raumsonde New Horizons selbst bis 2050 betriebsbereit und hat das Potenzial, die Forschung fortzusetzen, bis sie die Grenze der Heliopause in den interstellaren Raum überschreitet.

Das finanzielle Problem entstand während des internen Budgetverteilungsprozesses bei der NASA. Die Hauptkosten der Mission – etwa 10 Millionen Dollar pro Jahr – werden von der Abteilung für Planetenforschung gedeckt, doch jährlich sollten weitere 2 Millionen Dollar aus dem Geophysik-Budget fließen. Obwohl diese Mittel über mehrere Jahre bereitgestellt wurden, blieb die Finanzierung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aus.

Nachdem das Wissenschaftsteam von New Horizons das Problem intern nicht lösen konnte, machte es den Fall öffentlich. Dennoch könnte sich die Situation noch ändern. NASA-Administrator Jared Isaacman erklärte, dass die Behörde an der Angelegenheit arbeite. Er betonte, dass die Hauptinvestitionen bereits in den Bau von New Horizons geflossen seien, daher sollte die NASA daran interessiert sein, mit relativ geringen laufenden Kosten maximale wissenschaftliche Ergebnisse von der Sonde zu erhalten. Bisher wurde jedoch keine offizielle Entscheidung zur Rettung der Instrumente getroffen.