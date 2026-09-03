MapQuest erreicht Platz eins im US App Store

·2·Technologie
MapQuest erreicht Platz eins im US App Store

MapQuest, ein Veteran auf dem Markt für digitale Karten, hat den absoluten ersten Platz unter allen Apps und Spielen im US App Store erreicht. Dieser unerwartete Erfolg folgte auf die Entscheidung des Unternehmens, sich einem Befehl der US-Präsidentenverwaltung zu widersetzen, den Lake Ontario umzubenennen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com erließen US-Behörden Ende August dieses Jahres ein Dekret, das den geografischen Namensdienst des Landes dazu verpflichtete, den Lake Ontario im Rahmen der Handelspolitik in "Lake America" umzubenennen. Nach dieser Entscheidung akzeptierten Technologiegiganten wie Google Maps und Apple Maps die Änderung und aktualisierten die Namen auf ihren Karten.

Prinzipientreue und Nutzerunterstützung

MapQuest wählte jedoch einen anderen Weg. Das Unternehmen gab über seinen offiziellen X-Account bekannt, dass es den historischen Namen des Sees beibehalten und nicht ändern werde. Die Nutzer begrüßten die feste Haltung des Unternehmens und begannen, es massiv zu unterstützen.

Infolgedessen stieg die App, die am Montag noch auf Platz 8 im US App Store lag, bis Dienstag auf den Spitzenplatz. Laut Daten des Analyseunternehmens Sensor Tower wurde die App seit der Ankündigung des Dekrets allein in den USA etwa 632.000 Mal heruntergeladen.

Drastische Veränderungen in der Unternehmensaktivität

Nach Angaben von MapQuest hat die Zahl der Installationen in den USA und Kanada 1,5 Millionen überschritten. Neue Nutzer laden die App nicht nur herunter, sondern beteiligen sich aktiv an ihrer Weiterentwicklung.

In einem Interview mit TechCrunch erklärte MapQuest General Manager Doug Berger, dass das Team unermüdlich an Fehlerberichten und Funktionsvorschlägen der Nutzer arbeitet. Ihm zufolge entfielen mehr als die Hälfte der seit Jahresbeginn verzeichneten Downloads, genau 56 Prozent, auf diesen kurzen Zeitraum vom 27. August bis zum 1. September.

MapQuestApp StoreTechnologieUSAAnwendungen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA könnte New Horizons aufgrund von Finanzierungslücken teilweise abschaltenNASA könnte New Horizons aufgrund von Finanzierungslücken teilweise abschaltenHeute, 01:28Oppo Find X10 Pro Max Flaggschiff mit drei 200 MP Kameras vorgestelltOppo Find X10 Pro Max Flaggschiff mit drei 200 MP Kameras vorgestelltHeute, 00:21Erste kostengünstige Weltraummission zum Alpha Centauri System geplantErste kostengünstige Weltraummission zum Alpha Centauri System geplantGestern, 23:57Huawei Watch D3 Smartwatch vorgestellt: Blutdruckmessung und lange AkkulaufzeitHuawei Watch D3 Smartwatch vorgestellt: Blutdruckmessung und lange AkkulaufzeitGestern, 21:51Acer stellt das ultraleichte Notebook Swift Blade 14 vorAcer stellt das ultraleichte Notebook Swift Blade 14 vorGestern, 21:25Xiaomi 17 Max belegt den ersten Platz im AnTuTu-Nutzer-RankingXiaomi 17 Max belegt den ersten Platz im AnTuTu-Nutzer-RankingGestern, 19:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen