Todesopfer durch Überschwemmungen in Nepal auf 1.114 gestiegen — 4.000 Menschen vermisst

Beispiellose schwere Überschwemmungen und Erdrutsche in den bergigen Grenzregionen von Nepal und China haben eine der schwersten humanitären Katastrophen der letzten Jahre in der Region ausgelöst. Nach neuesten offiziellen Angaben ist die Zahl der Todesopfer durch die Naturkatastrophe auf 1.114 gestiegen. Es besteht die ernste Sorge, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte, da das Ausmaß der Zerstörung und das Volumen der Erdrutsche weiter zunehmen.

Tragödie in den 1.800 Meter hohen Bergen: Die neuesten Zahlen

Das Ausmaß der Katastrophe hat Dutzende von Siedlungen entlang der Grenze erfasst:

1.114 Opfer: Bestätigte Verluste unter den Bewohnern und Touristen, die unter Erdrutschen und sintflutartigen Schlammströmen begraben wurden;

Fast 4.000 Vermisste: Derzeit ist die Kommunikation mit Tausenden von Menschen vollständig unterbrochen; es wird befürchtet, dass sie unter Trümmern oder Schlammschichten eingeschlossen sind;

Zusammenbruch der Infrastruktur: Die Überschwemmungen haben Bergstraßen weggespült, mehrere strategische Brücken sind eingestürzt und Strom- sowie Kommunikationsnetze wurden unterbrochen. Infolgedessen sind viele Dörfer vollständig von der Außenwelt abgeschnitten.

Such- und Rettungsarbeiten: Ein Wettlauf gegen die Zeit

In der Katastrophenregion läuft ein groß angelegter Notfalleinsatz unter Beteiligung von Rettungsdiensten, Militäreinheiten sowie Anwohnern aus Nepal und China:

Einschränkungen bei schwerem Gerät: Aufgrund des schwierigen Berggeländes und des hohen Risikos erneuter Erdrutsche verzögert sich der Einsatz schwerer Spezialmaschinen, weshalb die Rettungskräfte an vielen Stellen gezwungen sind, manuell zu arbeiten;

Mobilisierung der Luftfahrt: Rettungshubschrauber beider Länder führen kontinuierliche Flüge durch, um in gefährlichen Gebieten eingeschlossene Personen zu evakuieren und Erste Hilfe für die Verletzten zu leisten;

Wenig Zeit für Rettung: Expertenbetonen, dass in den von Schlamm und Wasser überfluteten Gebieten die Zeit die Chancen drastisch verringert, die Vermissten lebend zu finden, weshalb die Arbeiten rund um die Uhr fortgesetzt werden.

Aufgrund des globalen Klimawandels erfordern das schnelle Schmelzen der Gletscher in der Himalaya-Region und die Intensivierung der saisonalen Regenfälle eine grundlegende Überprüfung der grenzüberschreitenden Sicherheitsmaßnahmen in Bergregionen.

Was meinen Sie, welche gemeinsamen Frühwarnsysteme sollten Staaten einführen, um solch großflächige Naturkatastrophen in Bergregionen zu verhindern und Menschenleben zu retten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!