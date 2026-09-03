Thailand hebt visumfreie Einreise für Bürger aus Usbekistan auf

Eine wichtige Änderung für Usbeken, die eine Reise nach Thailand planen. Ab dem 15. September 2026 wird die derzeitige visumfreie 60-Tage-Regelung für Bürger aus Usbekistan aufgehoben.

Ab diesem Datum müssen Bürger aus Usbekistan, die Thailand zu touristischen Zwecken besuchen möchten, vorab ein Visum beantragen. Auch die derzeitige Möglichkeit des „Visa on Arrival“ – also der Erhalt eines Visums bei Ankunft im Land – wird gestrichen. Uzbekistan Airways hat dies offiziell für Passagiere bekannt gegeben.

Für Usbeken was ändert sich?

Nach den geltenden Regeln konnten Bürger aus Usbekistan bis zu 60 Tage visumfrei in Thailand bleiben.

Diese Möglichkeit endet jedoch am 15. September.

Verfahren Bis zum 14. September Ab dem 15. September Touristenreise Bis zu 60 Tage visumfrei Visum erforderlich Visa on Arrival Gültig Wird aufgehoben Visabeantragung Nicht erforderlich Vorab einzuholen

Die thailändische Regierung hat beschlossen, dieses Verfahren für 93 Länder und Gebiete aufzuheben, die bisher die 60-tägige visumfreie Regelung nutzten. Im neuen System gilt für einige Länder eine 30-tägige und für drei weitere Länder eine 15-tägige visumfreie Einreise.

Bis wann ist eine visumfreie Einreise nach Thailand möglich?

Die aktuelle 60-Tage-Regelung für Bürger aus Usbekistan gilt noch bis zum 14. September 2026.

Ab dem 15. September treten neue Anforderungen in Kraft.

Hier ist es besonders wichtig, auf das Reisedatum zu achten.

Passagiere von Flügen, die am 14. September in Taschkent starten und am 15. September in Bangkok ankommen, unterliegen beispielsweise bereits den neuen Visabestimmungen.

Uzbekistan Airways hat insbesondere Passagiere des Fluges HY531 darauf hingewiesen: Das Flugzeug startet am 14. September in Taschkent, kommt aber am 15. September in Bangkok an. Daher müssen sie die Visabestimmungen gemäß dem neuen Verfahren einhalten.

Wo kann man ein Visum erhalten?

Bürger aus Usbekistan, die eine touristische Reise nach Thailand planen, müssen das Visum vorab beantragen .

Ein Antrag kann über das offizielle elektronische Visumsystem Thailands gestellt werden.

Daher sollten alle, die nach dem 15. September Tickets nach Thailand kaufen, die Visabestimmungen prüfen und die Dokumente vor der Reise vorbereiten.

Warum hat Thailand die Regeln geändert?

Die thailändische Regierung hat bei der Überprüfung der visumfreien Regelung mehrere Faktoren berücksichtigt.

Dazu gehören:

nationale Sicherheit;

Tourismus- und Wirtschaftsinteressen;

Gegenseitigkeit zwischen den Staaten;

Konsistenz verschiedener visumfreier Vorteile;

Nutzungsmöglichkeiten des elektronischen Visumsystems.

Diese Entscheidung wurde am 19. Mai 2026 vom thailändischen Kabinett gebilligt. Anschließend wurden die entsprechenden Dokumente offiziell veröffentlicht, und das Inkrafttreten der Änderungen wurde für den 15. September festgelegt.

Wichtiges Fazit für Usbeken, die nach Thailand reisen

Bis 14. September — bis zu 60 Tage visumfrei.

Ab 15. September — für touristische Reisen muss vorab ein Visum beantragt werden.

Außerdem wird das Visa on Arrival aufgehoben. Wenn Usbeken, die eine Reise nach Thailand planen, Flugtickets kaufen, ohne die neuen Regeln zu berücksichtigen, könnten sie am Flughafen auf Probleme stoßen.

Das bedeutet, die Möglichkeit einer Reise nach Thailand besteht weiterhin — lediglich die Anforderung, vor der Reise ein Visum zu beantragen, kommt für Bürger aus Usbekistan hinzu.