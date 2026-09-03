Antwort auf die Drohung der „Schließung des Himmels“ bereit: Reaktion auf Selenskyjs Aussagen

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Antwort auf die Drohung der „Schließung des Himmels“ bereit: Reaktion auf Selenskyjs Aussagen

Vor dem Hintergrund der Äußerungen der ukrainischen Seite zur „Schließung“ des russischen Luftraums und der Störung der Zivilluftfahrt wurden die russischen Luftverkehrsdienste in erhöhte Alarmbereitschaft gegen potenzielle Bedrohungen versetzt. Der Leiter des russischen Verkehrsministeriums, Nikitin, erklärte, dass alle von Kiew geäußerten Risiken berücksichtigt würden und die Anforderungen an die Sicherheit von Flughäfen und Flügen systematisch verbessert würden.

«Wir haben eine konkrete Antwort auf jede Bedrohung»: Offizielle Erklärung des Ministers

Wie die Agentur Interfax berichtet, betonte der Leiter des Verkehrsressorts, dass die Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig aktualisiert werden:

  • «Natürlich bereiten wir uns darauf vor und berücksichtigen alle Bedrohungen;

  • Wir stärken ständig die Anforderungen an die Flugsicherheit und den Schutz der Flughäfen. Wir haben konkrete Gegenmaßnahmen für all dies;

  • Wir werden angemessen auf jede von Terroristen geäußerte Drohung reagieren», bemerkte Nikitin.

Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium und der Rosgvardija

Um den stabilen Betrieb des Verkehrssystems zu gewährleisten, wurde ein spezieller Koordinierungsmechanismus mit den Sicherheitskräften eingerichtet:

  • Interbehördliche Kommunikation: Das Verkehrsministerium arbeitet eng mit dem russischen Verteidigungsministerium und der Rosgvardija zusammen;

  • Stabilität der Flüge: Den Beamten zufolge zielen die ergriffenen Maßnahmen darauf ab, schwerwiegende Unterbrechungen oder langfristige Ausfälle im Betrieb der Zivilluftfahrt und bei den Passagierflugplänen zu verhindern;

  • Luftraumüberwachung: Die Integration von Luftabwehr- und elektronischen Kampfführungsmitteln rund um Flughäfen wird verstärkt.

In letzter Zeit wurde aufgrund von Drohnenangriffen häufig das vorübergehende „Kovyor“-Regime (Teppich) an Flughäfen in großen russischen Städten eingeführt, was zu Flugverspätungen führte. Kiews Rhetorik über eine vollständige Einstellung des russischen Luftverkehrs hat die Frage der Verkehrssicherheit zu einem der kritischsten Punkte der Konfrontation zwischen den beiden Staaten gemacht.

Glauben Sie, dass Russland die Zivilluftfahrt durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen vollständig schützen kann, oder wird der Druck aus Kiew eine schwere Krise im Flugsystem verursachen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

RusslandUkraineFlugsicherheitSelenskyjLuftabwehr
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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