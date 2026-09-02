Huawei Watch D3 Smartwatch vorgestellt: Blutdruckmessung und lange Akkulaufzeit

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Huawei Watch D3 Smartwatch vorgestellt: Blutdruckmessung und lange Akkulaufzeit

Die dritte Generation der Huawei Watch D3 Smartwatch, bekannt für ihre medizinische 24-Stunden-Blutdrucküberwachungsfunktion, wurde offiziell vorgestellt. Laut Ixbt.com ist das neue Gerät mit einem kompakteren Gehäuse und einem größeren Bildschirm ausgestattet, was den Nutzern fortschrittlichere Möglichkeiten zur Gesundheitsüberwachung bietet. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Blutdruckmesssystem. Das Vorgängermodell Watch D2 unterstützte bereits eine medizinisch zertifizierte 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABPM), und die neue Watch D3 entwickelt dieses wichtige Konzept weiter, um die tägliche Gesundheitskontrolle zu erleichtern.

Änderungen bei Bildschirm und Design

Bei Aussehen und Ergonomie wurden deutliche Verbesserungen vorgenommen. Die Diagonale des AMOLED-Displays wurde von 1,82 Zoll auf 1,92 Zoll vergrößert. Dennoch sind die Gehäuseabmessungen geschrumpft: Sie betragen 46,5 × 38,8 × 11,4 mm (zum Vergleich: das Modell Watch D2 maß 48 × 38 × 13,3 mm).

Gleichzeitig blieb das Gewicht der Uhr unverändert bei 40 Gramm. Die Bildschirmauflösung beträgt weiterhin 409 × 480 Pixel, doch aufgrund der größeren Diagonale hat sich die Pixeldichte leicht von 347 auf 328 ppi verändert.

Technische Möglichkeiten und Preisgestaltung

Das Gerät verfügt über einen 540 mAh Akku, der eine kontinuierliche Nutzung von bis zu sechs Tagen mit einer einzigen Ladung ermöglicht. Bei Konnektivität und Schnittstellen wurden Bluetooth 6.0 sowie ein NFC-Modul für kontaktlose Zahlungen via Curve Pay integriert.

Softwareseitig ist das neue Gadget mit Smartphones kompatibel, die auf Android 8 und iOS 13 oder neuer laufen. Derzeit ist die Huawei Watch D3 auf dem europäischen Markt für 450 Euro bestellbar.

Zum Verkaufsstart werden zudem Sonderaktionen angeboten:

  • Bis zum 30. September gilt ein Rabatt von 20 Euro mit einem speziellen Promo-Code.
  • Besitzer früherer Watch D-Modelle sparen beim Umstieg auf das neue Modell zusätzlich 100 Euro.
  • Frühkäufer erhalten FreeBuds SE4 Kopfhörer oder eine Scale 3 Waage als kostenlosen Bonus dazu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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