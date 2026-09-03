Sabotage-Skandal in Leipzig: EU plant drastische Visabeschränkungen für Russen

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Sabotage-Skandal in Leipzig: EU plant drastische Visabeschränkungen für Russen

Deutschlands Die Anschuldigungen Berlins gegen Moskau im Zusammenhang mit einem versuchten Drohnen-Sabotageakt am Flughafen Leipzig haben eine neue Welle politischer und visarechtlicher Beschränkungen in der Europäischen Union ausgelöst. Laut Euronews und Deutsche Welle drängen die europäische Diplomatie und deutsche Behörden auf eine deutliche Reduzierung der Schengen-Touristenvisa für russische Staatsbürger sowie auf eine drastische Verschärfung der Grenzkontrollen.

„Nichts wird mehr wie früher sein“: Kallas und die harte Haltung des Auswärtigen Amtes

Nach einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel verkündete die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas einen Konsens über die neuen Restriktionen:

  • Breite Unterstützung: Kallas erklärte, dass die EU-Staaten die Idee befürwortet hätten, die Bedingungen für die Erteilung von Touristenvisa für Russen zu verschärfen und ehemaligen russischen Militärangehörigen die Einreise in das Unionsgebiet vollständig zu untersagen;

  • Berlins Erklärung: Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, betonte, dass touristische Reisen russischer Staatsbürger nach Deutschland „nicht mehr im bisherigen Format fortgesetzt werden können“;

  • Sicherheitsfilter: Der deutsche Beamte merkte an, dass Berlin aktiv mit der EU über eine weitere Reduzierung der Visa verhandelt: „Wir müssen sicherstellen, dass nur Personen einreisen können, die keine Sicherheitsbedrohung darstellen.“ Wie dieses Auswahlverfahren in der Praxis funktionieren soll, wurde jedoch nicht offengelegt.

Italienisches Visum und verschwundene Verdächtige: Details zur Ermittlung

Eine Recherche der Süddeutschen Zeitung (SZ), des NDR und des WDR hat Details zum Vorfall am Flughafen Leipzig enthüllt:

  • Identität der Verdächtigen: Deutsche Ermittler verdächtigen zwei Personen der Sabotagevorbereitung – einer ist ein in Russland geborener Mann mit lettischem Pass, der andere besitzt die russische und belarussische Staatsbürgerschaft und reiste mit einem von Italien ausgestellten Touristenvisum nach Deutschland ein;

  • Flucht gelungen: Journalisten berichten, dass beide Verdächtigen das deutsche Staatsgebiet bereits verlassen haben. Die Ermittlungsbehörden sind hinsichtlich einer künftigen Festnahme und Strafverfolgung eher skeptisch;

  • Moskaus Dementi: Die offizielle russische Regierung weist alle von Berlin erhobenen Vorwürfe bezüglich der Ereignisse in Leipzig und der Sabotagevorbereitung kategorisch zurück.

Es wird erwartet, dass die Absicht europäischer Staaten, Touristenvisa weiter zu beschränken, die Möglichkeiten für normale Bürger, Studenten und Reisende, in den Schengen-Raum zu gelangen, weiter einschränken wird.

Glauben Sie, dass massenhafte Visabeschränkungen unter dem Deckmantel der Sicherheit Sabotageakte verhindern können, oder handelt es sich lediglich um politischen Druck auf unschuldige Menschen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

LeipzigSabotageEuropäische UnionRusslandVisa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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