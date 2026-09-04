Anker präsentiert smartes Ladegerät für iPhone und andere Gadgets

Laut Ixbt.com hat der bekannte Zubehörhersteller Anker auf dem chinesischen Markt sein neues 45W Smart+ Charger Ladegerät vorgestellt, das sich durch ein kompaktes Design und fortschrittliche Funktionen auszeichnet. Mit einem Preis von etwa 22 Dollar bzw. 149 Yuan überzeugt der Adapter durch seine geringen Abmessungen, modernste Technik und die Fähigkeit, die Bedürfnisse moderner Nutzer voll zu erfüllen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue GaN-Adapter misst lediglich 34 × 35,5 × 40 mm und wiegt nur 75 Gramm. Trotz des kompakten Gehäuses ist ein kleiner Farbbildschirm integriert, der dem Nutzer ermöglicht, die aktuelle Ladeleistung, den Akkustand, Informationen zum angeschlossenen Gerät sowie den Ladefortschritt in Echtzeit zu verfolgen.

Smartes Display und Schnittstellenfunktionen

Das Display des Geräts ist für zusätzlichen Komfort konzipiert. Insbesondere lässt sich die Bildschirmoberfläche um 180 Grad drehen, was einen bequemen Anschluss an Steckdosen in jeder Lage ermöglicht. Zudem kann der Nutzer das Display so einstellen, dass es sich nach einer oder fünf Minuten automatisch ausschaltet.

Zu den technischen Highlights gehört die Unterstützung des Apple AVS-Protokolls sowie die automatische Erkennung von iPhone 15, 16 und der kommenden iPhone 17-Serie. Der Adapter wählt je nach Gerätetyp eigenständig die optimale Ladekurve, was zur Schonung der Akkukapazität beiträgt.

Sicherheit und moderne Technologien

Der Hersteller gibt an, dass die Firmware des Adapters über die Anker-App aktualisiert werden kann. Dies ermöglicht zukünftige Kompatibilität mit neuen Geräten. Zudem erlaubt eine physische Taste am Gerät den einfachen Wechsel zwischen Schnelllademodus und Akkuschutzmodus, was besonders beim nächtlichen Laden praktisch ist.

Die maximale Leistung von 45 W über den USB-C Port unterstützt die Profile 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A und 20 V/2,25 A. Diese Spezifikationen ermöglichen es, neben iPhones auch iPads, MacBook Air, Android-Geräte sowie tragbare Spielekonsolen wie Nintendo Switch und Steam Deck effizient zu laden.

Für einen sicheren Betrieb sorgt das ActiveShield 5.0 Kühlsystem, das die Temperatur kontinuierlich überwacht. Der für eine kompakte Aufbewahrung konzipierte Klappstecker rastet zudem sicher in 90- und 180-Grad-Positionen ein.