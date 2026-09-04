Xiaomi Band 11 vorgestellt: 21 Tage Akkulaufzeit und HyperOS 4

Laut Ixbt.com hat Xiaomi offiziell seinen Fitness-Tracker der nächsten Generation vorgestellt. Das Xiaomi Band 11 genannte Gadget zieht mit seinem modernen Design, fortschrittlichen Gesundheits-Tracking-Funktionen und einer beeindruckenden Akkulaufzeit die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Unternehmensvertreter Lu Weibing ist das neue Gerät deutlich dünner und leichter als seine Vorgänger. Konkret beträgt die Gehäusedicke des Smart-Armbands nur 0,99 cm und es wiegt gerade einmal 15,58 Gramm. Zudem haben die Hersteller dem Gerät eine stromlinienförmige Form gegeben und die Konstruktion komplett überarbeitet.

Eine neue Stufe der Gesundheitsüberwachung

Bei der Entwicklung dieses Gadgets konzentrierte sich Xiaomi vor allem auf die Verbesserung der Gesundheitsüberwachung. Das Band 11 ist mit einem fortschrittlichen professionellen System ausgestattet, das die Herzfrequenzvariabilität während des Schlafs analysiert. Darüber hinaus verfügt das Gerät über hochpräzise moderne Sensoren zur Messung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts.

Um den Komfort im Alltag zu erhöhen, ist das Gadget mit einem multifunktionalen NFC-Modul ausgestattet. Dies eröffnet den Nutzern zusätzliche Möglichkeiten bei täglichen Aufgaben. Die Integration von Technologien der neuen Generation unterstreicht die Bedeutung des Geräts im Alltag.

Akkulaufzeit und Betriebssystem

Eine der wichtigsten Errungenschaften des Geräts ist seine Akkulaufzeit. Der Hersteller gibt an, dass das Xiaomi Band 11 mit einer einzigen Ladung bis zu 21 Tage lang ununterbrochen betrieben werden kann. Dieser Wert bietet aktiven Nutzern großen Komfort.

Zudem ist dieses Smart-Armband eines der ersten Wearables, das mit der neuesten Software von Xiaomi — dem Betriebssystem Xiaomi HyperOS 4 — ausgeliefert wird. Dieses System sorgt für Geschwindigkeit und Stabilität bei der Leistung des Geräts.

Derzeit hat die Vorbestellungsphase für dieses neue Gadget begonnen. Auf dem chinesischen Markt liegt der Einstiegspreis bei 289 Yuan, was etwa 43 USD entspricht.