Lenovo präsentiert 10 mm dünnes Laptop-Konzept

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Lenovo präsentiert 10 mm dünnes Laptop-Konzept

Lenovo hat einen weiteren bedeutenden Schritt auf dem Markt für Mobiltechnologie gemacht und das ultradünne und leichte Konzept-Notebook ThinkBook Aeroblade vorgestellt. Das Gerät gilt als völlig neue technische Lösung, da es nur 10 mm dick ist und mit einem innovativen Festkörper-Kühlsystem ausgestattet ist. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden nach den ersten Berichten vor einem Monat nun die spezifischen technischen Details des neuen Geräts enthüllt. Das mit einem 14-Zoll-Bildschirm ausgestattete Notebook wiegt nur 830 Gramm. Obwohl dies kein absoluter Markt-Rekord ist, gilt es für ein Gerät dieser Größe als extrem leicht.

Innovative Kühlung und Gehäusedesign

Der Hersteller betont, dass jede Komponente dieses Modells von Grund auf neu entwickelt wurde, um die mobilen Möglichkeiten zu maximieren. Insbesondere verzichtet das Notebook auf herkömmliche Lüfter-Kühlsysteme und verwendet stattdessen vier AirJet-Module von Frore Systems. Diese Festkörper-Kühler verfügen über einzigartige Eigenschaften.

Obwohl AirJet-Module einen relativ geringeren Wirkungsgrad aufweisen, liegt ihr Hauptvorteil darin, dass sie praktisch geräuschlos arbeiten, ultradünn und energieeffizient sind. Genau dieser Technologie ist es zu verdanken, dass die Dicke des Notebooks auf 10 mm reduziert werden konnte, was dünner ist als bei den meisten mobilen Computern auf dem Markt.

Technische Möglichkeiten und Ausblick

Das ultradünne Gehäuse des Geräts stellte die Ingenieure vor zusätzliche Herausforderungen. Um beispielsweise USB-C-Anschlüsse, einschließlich Thunderbolt 4-Unterstützung, unterzubringen, musste Lenovo einen speziell verdickten Bereich im Gehäuse schaffen. Diese technologische Einschränkung war ein notwendiger Schritt, um die Eleganz des Geräts zu bewahren.

Die übrigen Funktionen des Konzeptgeräts entsprechen ebenfalls voll und ganz den modernen Anforderungen. Es ist mit einem hochwertigen OLED-Bildschirm, dem neuesten Wi-Fi 7-Standard und einem Intel Lunar Lake-Prozessor ausgestattet. Da es sich jedoch derzeit nur um ein Konzept handelt, wird spekuliert, dass das Gerät bei einer Serienfertigung in Zukunft auf Wildcat Lake-Prozessoren umsteigen könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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