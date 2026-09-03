Nvidia stellt RTX Spark-Plattform für den Windows-PC-Markt vor

Nvidia hat offiziell die neue RTX Spark-Plattform für Windows-PC angekündigt und bereitet sich darauf vor, in den Markt für Verbraucherprozessoren einzusteigen. Laut Ixbt.com werden die ersten Laptops und Desktop-Computer auf Basis dieser Architektur im Oktober 2026 auf den Markt kommen, wobei führende globale Marken ihre Geräte präsentieren werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Hinter der neuen Plattform stehen Technologiegiganten wie Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI und Microsoft. Diese Unternehmen planen, Geräte in verschiedenen Formfaktoren auf den Markt zu bringen, die auf dem Nvidia N1X SoC basieren, was zu erheblichen Veränderungen im Windows-Ökosystem führen könnte.

Technische Fähigkeiten des N1X-Prozessors

Das Nvidia N1X SoC kombiniert die Arm-basierte Grace-CPU, fortschrittliche Blackwell RTX-Grafik und schnellen vereinheitlichten Speicher. Das System wird in zwei Hauptkonfigurationen angeboten und bietet Kunden eine große Auswahl.

Die High-End-Version ist mit einer 20-Kern Grace-CPU und einer Blackwell-GPU mit 6144 CUDA-Kernen ausgestattet. Zum Vergleich: Dies entspricht der Anzahl der Kerne der Desktop-Grafikkarte GeForce RTX 5070. Der vereinheitlichte Speicher dieser Version reicht von 24 GB bis 128 GB und wird sowohl in Laptops als auch in kompakten Desktops eingesetzt.

Die kleinere Version verfügt über 18 CPU-Kerne und eine GPU mit 5120 CUDA-Kernen. Bei der Anzahl der Recheneinheiten übertrifft dies sogar das Desktop-Modell RTX 5060 Ti. Die Speicherkapazität dieser Version reicht von 24 GB bis 32 GB und ist zunächst nur für Laptops vorgesehen.

Gaming- und KI-Potenzial

Für Gamer verspricht Nvidia 100 FPS bei 1440p-Auflösung unter Verwendung von Raytracing- und DLSS-Technologien. Die Plattform unterstützt vollständig NVIDIAs neueste Skalierungs- und Frame-Generation-Technologien wie DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction und Multi Frame Generation.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf den KI-Fähigkeiten. Dank des vereinheitlichten Speichers können High-End-Systeme mit 128 GB KI-Agenten ausführen, die Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern und einem Kontext von bis zu 1 Million Token verarbeiten. Der vollständige NVIDIA AI-Software-Stack wird ebenfalls unterstützt.

Für Content-Ersteller sind die Hardwarebeschleunigung für 4:2:2-Video sowie die Möglichkeit, mit 3D-Szenen bis zu 90 GB unter Verwendung von OptiX und Hardware-Raytracing zu arbeiten, wichtige Vorteile. Hersteller können RTX Spark-Laptops ab einer Dicke von 14 mm produzieren, wobei Nvidia eine ausreichende Akkulaufzeit für einen ganzen Arbeitstag garantiert. Genaue Preise für die Geräte wurden noch nicht bekannt gegeben.