Flutschäden in Nepal erreichen 2,56 Milliarden Dollar: Details zur Katastrophe

Verheerende Überschwemmungen und Sturzfluten im Norden Nepals haben eine der schwersten Tragödien in der Geschichte des Landes ausgelöst. Nach dem Abbruch eines riesigen Gletschermassivs in der an China grenzenden Bergregion traten Flüsse über die Ufer und zerstörten Hunderte von Siedlungen, strategische Straßen und Wasserkraftanlagen. Der durch die Katastrophe verursachte wirtschaftliche Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2,56 Milliarden US-Dollar (etwa 387,5 Milliarden Nepalesische Rupien). Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf offizielle Angaben von Dharma Raj Upreti, dem Leiter der nepalesischen Behörde für Katastrophenrisikominderung und -management.

Menschliche Verluste und Suchaktionen in Tunneln

Das Ausmaß der Katastrophe stellt Rettungskräfte und die lokale Bevölkerung vor eine schwere Prüfung:

Über 1.250 Tote: Nach den neuesten offiziellen Berichten ist die Zahl der Menschen, die unter den gewaltigen Schlamm- und Gesteinsmassen ums Leben kamen, auf über 1.250 gestiegen;

Über 4.200 Vermisste: Das Schicksal von Tausenden bleibt weiterhin ungewiss. Rettungsteams führen in den überfluteten Gebieten unermüdlich Suchaktionen durch;

Tragödie in den Tunneln der Wasserkraftwerke: Ein äußerst gefährlicher und komplexer Einsatz zur Rettung Hunderter Arbeiter, die in den unterirdischen Tunneln überfluteter Wasserkraftwerke eingeschlossen sind, dauert an.

Wie begann die Katastrophe? Gletscherabbruch und Flussüberflutungen an der Grenze

Die Tragödie wurde durch eine Kette natürlicher Prozesse ausgelöst:

Der Vorfall am 26. August: In den Hochgebirgsregionen nahe der chinesischen Grenze stürzte eine massive Gletschermasse ab und löste gewaltige Erdrutsche aus;

Zerstörung der Flussläufe: Die riesigen Wasser-, Schlamm- und Gesteinsmassen ergossen sich in die Flüsse Bhote Koshi und Trishuli, rissen Dämme mit sich und zerstörten die gesamte Infrastruktur entlang der Ufer.

Verlust von 20.000 Wohnungen und Infrastruktur: Wiederaufbaukosten

Das Ausmaß der finanziellen und materiellen Schäden ist ein schwerer Schlag für die nepalesische Wirtschaft:

Zerstörter Wohnungsbestand: In den betroffenen Regionen müssen etwa 20.000 Haushalte wieder aufgebaut werden. Mindestens 7.500 davon wurden vollständig zerstört und dem Erdboden gleichgemacht;

Zusammenbruch von Transport und Energieversorgung: Dutzende Brücken, Autobahnen und Hochspannungsleitungen sind unbrauchbar geworden;

Erste Notfallphase: Dharma Raj Upreti betonte, dass für die erste viermonatige Phase des Wiederaufbaus mindestens 52,6 Millionen Dollar an Soforthilfe benötigt werden, um provisorische Unterkünfte zu errichten, Straßen zu räumen und die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser und Strom zu versorgen.

Das schnelle Abschmelzen der Gletscher im Himalaya aufgrund des globalen Klimawandels stellt eine immer ernstere Bedrohung für die Sicherheit der gesamten südasiatischen Region dar.

Welche internationalen Warnsysteme sollten Ihrer Meinung nach eingeführt werden, um solche Naturkatastrophen im Himalaya und in Gletschernähe vorherzusagen und Menschenleben zu retten? Inwieweit sollten globale Organisationen Verantwortung für die Unterstützung Nepals übernehmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!