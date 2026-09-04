Welche Rolle spielte Kylian Mbappé bei den Transferplänen von Chelsea?

Während des Sommertransferfensters kamen interessante Details ans Licht, die die Fußballwelt erschütterten. Laut einem Bericht von Foot Mercato fungierte Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé unerwartet als Berater für den Londoner Klub Chelsea bei der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Kurz vor Ende der Transferperiode bereitete sich der englische Klub auf den Abgang seines Leistungsträgers Enzo Fernández vor. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es stellte sich heraus, dass die Führung und der Trainerstab von Chelsea Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers Manu Koné vom italienischen Klub Roma hatten. Bevor die Londoner den Spieler ins Team holten, wollten sie genaue Informationen über seine beruflichen Qualitäten und seinen Charakter einholen. Aus diesem Grund konsultierten sie Kylian Mbappé, der gemeinsam mit Koné für die französische Nationalmannschaft spielt.

Kylian Mbappé, Kapitän der französischen Nationalmannschaft, gab seinem Landsmann eine positive Empfehlung und bezeichnete ihn als ein hochkarätiges Talent, das der Intensität der Premier League gewachsen ist. Dieses hohe Lob des Real Madrid-Stars veranlasste die Chelsea-Führung zu einer festen Entscheidung, und der Klub handelte sofort.

Das Scheitern des Transfers in den letzten Minuten

Die Verhandlungen zwischen den Klubs wurden erfolgreich abgeschlossen, und Chelsea erklärte sich bereit, eine Summe von 70 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) für den Spieler zu zahlen. Dieser Preis lag deutlich über dem tatsächlichen Marktwert des Spielers. Der Londoner Klub hatte sich zudem bereits mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler auf die Vertragsbedingungen geeinigt.

Am letzten Tag des Transferfensters trat jedoch ein unerwartetes Hindernis auf. Roma-Cheftrainer Gian Piero Gasperini widersetzte sich dem Transfer entschieden und stoppte den Deal. Infolgedessen kam der Wechsel des Spielers nach London nicht zustande. Gleichzeitig schränkte das Scheitern des Transfers von Lamine Camara von Monaco die Möglichkeiten von Chelsea im Mittelfeld weiter ein.

Der Abgang von Enzo Fernández und Probleme im Kader

Vor dem Hintergrund des gescheiterten Transfers von Manu Koné wurde der Wechsel von Enzo Fernández zu Manchester City für eine Rekordsumme von 125 Millionen Pfund offiziell vollzogen. Nach dem Transfer äußerte sich der argentinische Mittelfeldspieler zufrieden über den hohen Wettbewerb und die Entwicklungsmöglichkeiten bei seinem neuen Klub.

Trotz eines guten Saisonstarts steht Chelsea vor einem Personalengpass im zentralen Mittelfeld. Die Verletzungen von Roméo Lavia und der Genesungsprozess von Moisés Caicedo bereiten dem Trainer Kopfzerbrechen. Vor ihnen liegt ein wichtiges Spiel gegen den amtierenden Meister Arsenal.