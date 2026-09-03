Worauf sollte man achten, um sein Instagram-Konto zu schützen?

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Worauf sollte man achten, um sein Instagram-Konto zu schützen?

Um die Sicherheit Ihres Instagram-Kontos zu gewährleisten, ist es wichtig, Schutzmaßnahmen wie E-Mail, Passwörter und die Zwei-Faktor-Authentifizierung korrekt zu nutzen.

Sie sollten sicherstellen, dass die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse unter Ihrer Kontrolle ist. Es wird außerdem empfohlen, das Konto auf unbekannte Geräte oder Sitzungen zu überprüfen und unnötige zu schließen.

Der Kontoinhaber kann seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer aktualisieren, ein starkes Passwort festlegen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Dies verringert das Risiko, dass unbefugte Personen auf das Konto zugreifen.

Es ist zudem wichtig, in den Sicherheitseinstellungen regelmäßig die Geräte zu überprüfen, mit denen auf das Konto zugegriffen wurde. Wenn eine unbekannte Sitzung erkannt wird, sollten Sie diese beenden und das Passwort ändern.

Sie können auch Ihre Instagram-Daten herunterladen, um die Aktivitäten Ihres Kontos zu überprüfen. Dies erleichtert die Überwachung von Änderungen und des Aktivitätsverlaufs im Konto.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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