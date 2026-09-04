Trump gibt unerwartete Antwort zur Einladung Putins zum G20-Gipfel in den USA

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Trump gibt unerwartete Antwort zur Einladung Putins zum G20-Gipfel in den USA

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass er noch keine Entscheidung darüber getroffen habe, ob er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel einladen werde, der am 14. und 15. Dezember 2026 in Doral, Florida (bei Miami), stattfinden soll. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten des Senders „GB News“ räumte der Chef des Weißen Hauses offen ein, dass er dieses Thema bisher nicht auf die Tagesordnung gesetzt habe.

Die Frage von „GB News“ und das Zögern im Weißen Haus

Die diplomatische Lage rund um den Gipfel und Trumps Aussage umfassen mehrere wichtige Aspekte:

  • Trumps kurze Antwort: Auf die Frage „Werden Sie Putin zum Gipfel einladen?“, antwortete der US-Präsident: „Ich habe darüber noch nicht einmal nachgedacht“;

  • Was sagten Quellen aus dem Außenministerium? Zuvor hatten führende US-Medien unter Berufung auf hochrangige Quellen im Außenministerium berichtet, dass Trump beabsichtige, den russischen Staatschef persönlich zum Forum in Miami einzuladen;

  • Die offizielle Position des Kremls: Die russische Seite bestätigte, dass eine offizielle Einladung zum Gipfel eingegangen sei und das Land unter allen Umständen auf hoher Ebene an diesem Treffen teilnehmen werde. Es ist jedoch noch unklar, ob das Staatsoberhaupt die Delegation persönlich leiten wird oder ob ein anderer Beamter dies übernimmt.

Signale zur Wiederaufnahme des Dialogs: Beziehungen zwischen Washington und Moskau

Donald Trump hat während seiner Präsidentschaft wiederholt betont, dass die Beziehungen zu Russland normalisiert werden müssen. Seinen Worten zufolge strebt Washington danach, eine einseitige Position zu vermeiden und konstruktive sowie ausgewogene Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew zu entwickeln.

Der russische Präsident Wladimir Putin ging seinerseits auf dem Östlichen Wirtschaftsforum (WEF) auf Trumps Haltung ein und betonte, dass der US-Präsident zu einer positiven und konstruktiven Zusammenarbeit bei der Wiederaufnahme des bilateralen Dialogs neige. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass der Gipfel in Florida im Dezember zu einem Schauplatz für mögliche historische Verhandlungen in der internationalen Politik werden könnte.

Glauben Sie, dass Wladimir Putin in die USA reisen wird, um persönlich am Gipfel teilzunehmen, oder wird ein anderer Beamter die Delegation aufgrund von Sicherheitsbedenken und diplomatischen Einschränkungen leiten? Könnte ein mögliches persönliches Treffen zwischen Trump und Putin dazu beitragen, die globalen Spannungen abzubauen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Donald TrumpWladimir PutinG20-GipfelUS-Russland-BeziehungenDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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