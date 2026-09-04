Die strategische Energiepartnerschaft zwischen Russland und China erreicht eine neue Stufe. Während des Östlichen Wirtschaftsforums (EEF-2026) in Wladiwostok wurde offiziell bekannt gegeben, dass der grenzüberschreitende Abschnitt der neuen Fernost-Gaspipeline fertiggestellt ist. Durch die Inbetriebnahme neuer Leitungen zur Versorgung der größten Volkswirtschaft Asiens sollen die Exportmengen Rekordwerte erreichen.

Fernost-Route: Volle Kapazität und neue Mengen bis 2027

Das neue Gaspipeline-Projekt spielt eine wichtige Rolle in der Energiebilanz beider Länder:

Bau abgeschlossen: Die komplexen Bauarbeiten am grenzüberschreitenden Abschnitt der Pipeline sind vollständig abgeschlossen;

Inbetriebnahme: Das Hauptziel ist die Aufnahme der Erdgaslieferungen in vollem Umfang bis 2027;

Zusätzliche 12 Milliarden Kubikmeter: Über diese neue Route werden jährlich weitere 10 bis 12 Milliarden Kubikmeter „blaues Gold“ nach China exportiert.

Von „Kraft Sibiriens“ bis „Sibirische Macht“: Analyse der großen Gasadern

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erläuterte die Perspektiven der Zusammenarbeit und betonte, dass der Dialog über neue Routen fortgesetzt wird:

„Wir bereiten uns aktiv auf die Inbetriebnahme der Fernost-Route vor und führen Gespräche über weitere vielversprechende Wege für russische Gaslieferungen nach China, einschließlich des Projekts 'Baikal-Kraft'“, sagte Alexander Nowak.

Auch bei anderen großen Energieprojekten zwischen den beiden Ländern ist eine verstärkte Dynamik zu beobachten:

„Kraft Sibiriens 1“ (aktuelle Route): Die Liefermengen über dieses Netz werden kontinuierlich von 38 auf 44 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöht;

„Sibirische Macht“ (ehemals „Kraft Sibiriens 2“): Die Parteien haben die Unterzeichnung der endgültigen Handelsverträge für das Großprojekt beschleunigt, das eine Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern Gas jährlich durch die Mongolei hat. Ein rechtsverbindliches Memorandum für diese Route wurde 2025 unterzeichnet.

Bilanz 2026 und der historische Meilenstein von 100 Milliarden Kubikmetern

Russlands östliche Gaspolitik gestaltet die globale Marktkarte neu:

Wert für 2026: Bis Ende des Jahres wird das Gesamtvolumen des russischen Gases, das über die bestehende Pipeline „Kraft Sibiriens 1“ und das kasachische Transitsystem nach China geliefert wird, etwa 50 Milliarden Kubikmeter betragen;

Zukunftspotenzial: Sobald alle neuen östlichen Routen („Fernost“ und „Sibirische Macht“) ihre volle Projektkapazität erreicht haben, werden Russlands jährliche Gasexporte nach China voraussichtlich insgesamt bis zu 100 Milliarden Kubikmeter erreichen.

Für Moskau, das sich nach den Verlusten auf dem europäischen Markt vollständig auf den asiatischen Markt ausgerichtet hat, dienen diese Infrastrukturen als wichtigste Stütze der langfristigen wirtschaftlichen Sicherheit.

Glauben Sie, dass die vollständige Verlagerung der russischen Gasströme auf den chinesischen Markt langfristig die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking erhöht oder handelt es sich um ein Bündnis zum gegenseitigen Nutzen? Wie werden sich diese Projekte auf das Transitpotenzial und die Gaspolitik der Zentralasien Staaten auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!