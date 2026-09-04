Nokia könnte sich aus dem Markt für Endverbraucher-Smartphones zurückziehen

·9·Technologie
Nokia könnte sich aus dem Markt für Endverbraucher-Smartphones zurückziehen

Es wird erwartet, dass die legendäre Marke Nokia ihre Pläne für eine Rückkehr auf den Massenmarkt für Mobilgeräte vollständig aufgibt und sich ausschließlich auf das Segment der Unternehmenskunden konzentriert. Wie ixbt.com berichtet, plant das Unternehmen nicht mehr, die Produktion von Smartphones für Endverbraucher fortzusetzen. Dies berichtet die Quelle.

Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden, weisen Insider auf gravierende Änderungen in der Nokia-Strategie hin. Laut dem bekannten Insider mit dem Pseudonym smashx_60, der bereits zuvor präzise Informationen über neue HMD-Smartphones und Tastenhandys lieferte, schlägt die legendäre Marke eine neue Richtung ein.

Unternehmenssegment und neue Ausrichtungen

Der Rückzug aus dem Massenmarkt deutet darauf hin, dass Nokia sein Geschäftsmodell grundlegend ändert. Anstatt in Zukunft mit anderen Herstellern um Endkunden zu konkurrieren, wird sich die Marke auf die Herstellung spezialisierter Geräte für Geschäfts- und Unternehmenskunden konzentrieren.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen seinen Fokus auf völlig andere Bereiche verlagert. Insbesondere Netzwerkinfrastruktur, Mobilfunknetze, Cloud-Technologien und AI sind zu Prioritäten für Nokia geworden.

Zukunftstechnologien und 6G-Perspektiven

Das Nokia-Management, das Markttrends genau beobachtet, legt heute besonderen Wert auf die Entwicklung zukünftiger Kommunikationsstandards. Insbesondere die Entwicklung von Kommunikationsnetzen der nächsten Generation, wie 6G-Technologien, gehört zu den wichtigsten Zielen des Unternehmens.

Damit wird deutlich, dass die Marke Nokia, die einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Mobilgeräte hinterlassen hat, ihre Ära der Massenmarkt-Smartphones beendet und den Weg in Richtung High-Tech-Netzwerkinfrastruktur und Unternehmensdienstleistungen einschlägt.

NokiaSmartphonesTechnologieUnternehmensgeschäftMobilfunk
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Anker präsentiert smartes Ladegerät für iPhone und andere GadgetsAnker präsentiert smartes Ladegerät für iPhone und andere GadgetsHeute, 11:23Xiaomi stellt den Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 vorXiaomi stellt den Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 vorHeute, 10:53Xiaomi Band 11 vorgestellt: 21 Tage Akkulaufzeit und HyperOS 4Xiaomi Band 11 vorgestellt: 21 Tage Akkulaufzeit und HyperOS 4Heute, 10:26Lenovo präsentiert 10 mm dünnes Laptop-KonzeptLenovo präsentiert 10 mm dünnes Laptop-KonzeptHeute, 09:54Effizienteste Perowskit-Solarzelle der Welt in Südkorea entwickeltEffizienteste Perowskit-Solarzelle der Welt in Südkorea entwickeltHeute, 00:55Nvidia stellt RTX Spark-Plattform für den Windows-PC-Markt vorNvidia stellt RTX Spark-Plattform für den Windows-PC-Markt vorGestern, 23:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen