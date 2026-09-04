Cuktech stellt 360 W Universal-Laptop-Adapter vor

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Cuktech stellt 360 W Universal-Laptop-Adapter vor

Cuktech hat ein neues Netzteil für Laptops namens Type 30 vorgestellt. Mit einer maximalen Leistung von 360 W zeichnet sich das Gerät dadurch aus, dass es verschiedene Laptops auf dem Markt, einschließlich leistungsstarker Gaming-Modelle, mit Strom versorgen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com zeichnet sich das neue Gerät durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Der Hersteller gibt an, dass dieser Adapter mit über zwanzig verschiedenen Ladeanschlüssen vollständig kompatibel ist, was es Benutzern ermöglicht, eine einzige Lösung für mehrere Geräte zu verwenden.

Galliumnitrid-Technologie und Kompaktheit

Als technische Basis des Geräts wurde ein fortschrittlicher Stromchip auf Basis von Galliumnitrid (GaN) gewählt. Dieser moderne Ansatz ermöglichte es, sehr hohe Leistungswerte bei gleichzeitig kompakten Abmessungen zu erreichen.

Die Leistungsdichte des Geräts beträgt etwa 1360 W/l. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert mehr als doppelt so hoch ist wie bei herkömmlichen 300 W Original-Netzteilen für Standard-Gaming-Laptops.

Kühlsystem und Sicherheit

Die Kombination aus extrem hoher Leistung und geringen Abmessungen macht die Wärmeabfuhr zu einem kritischen Punkt. Aus diesem Grund hat Cuktech sein Produkt mit einem speziellen aktiven Kühlsystem ausgestattet.

Im Gehäuse des Geräts ist ein dünner Lüfter mit automatischer Geschwindigkeitsregelung installiert, der die Wärme auch bei maximaler Last effektiv abführt. Zusätzlich ist eine abnehmbare staubdichte Abdeckung vorgesehen, um die Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit zu erhöhen.

CuktechLaptop-LadegerätGaN-AdapterType 30Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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