Der ehemalige französische Verteidiger Bacary Sagna erklärte, dass Real-Madrid-Star Kylian Mbappé derzeit zu den drei besten Fußballern der Welt gehöre, er jedoch kein Hauptanwärter auf den Gewinn des Ballon d'Or 2026 sei. In einem Interview mit Goal.com priorisierte der ehemalige Spieler andere Kandidaten für die prestigeträchtige Auszeichnung. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass der Titel des besten Spielers in Jahren, in denen eine Weltmeisterschaft stattfindet, meist an diejenigen geht, die bei globalen Wettbewerben triumphiert haben. Dies macht die Mitglieder der spanischen Nationalmannschaft, die auf nordamerikanischem Boden erfolgreich waren, zu den Hauptanwärtern. Insbesondere der Ballon-d'Or-Gewinner von 2024, Rodri, und sein Teamkollege Lamine Yamal streben diese Auszeichnung an.

Chancen für Harry Kane und Kylian Mbappé

Obwohl Bayern-München-Stürmer Harry Kane der Auszeichnung mit 61 Toren in der Bundesliga in der letzten Saison nahe kam, könnte sein Scheitern in der Champions League 2026 seine Chancen mindern. Da Paris Saint-Germain die Champions League zwei Saisons in Folge gewonnen hat, werden Vertreter des französischen Klubs ebenfalls als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or angesehen.

Der ehemalige Arsenal- und Manchester-City-Spieler Bacary Sagna lobte seinen Landsmann Kylian Mbappé in höchsten Tönen. Laut Sagna ziehen Stürmer aufgrund ihrer Tore zwar schneller die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, doch das wichtigste Kriterium sei der kollektive Einfluss des Spielers während der gesamten Saison.

Sagna äußerte sich in seinem Interview wie folgt: „Für mich hatte Kylian ein großartiges Jahr und er gehört derzeit zu den Top 3. Seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft und zu Beginn der Saison sind auf hohem Niveau. Aber die Hauptfrage ist: Wie viel Einfluss hattest du in der letzten Saison auf dein Team?“

Hauptfavorit und die Situation bei Real Madrid

Laut Bacary Sagna ist der Spieler, der in der letzten Saison den größten Einfluss hatte und Respekt verdient, Chwitscha Kwarazchelia, der auf der Flügelposition agierte. Der ehemalige Verteidiger betonte, dass Kvara ungeachtet der Champions-League-Siege der wichtigste Spieler der letzten Saison gewesen sei.

Zur Erinnerung: Real Madrid hat in den letzten zwei Saisons keine großen Trophäen gewonnen. Obwohl Kylian Mbappé in 106 Einsätzen für die Königlichen 90 Tore erzielte und zwei Goldene Schuhe in La Liga gewann, könnte das Scheitern des Teams in großen Turnieren seine Chancen auf individuelle Auszeichnungen erschweren.