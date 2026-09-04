Philips S7221 5G angekündigt: 120 Hz Display und 5700 mAh Akku

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Philips S7221 5G angekündigt: 120 Hz Display und 5700 mAh Akku

Die Marke Philips hat ihre neue Reihe preisgünstiger Smartphones erweitert und offiziell das Modell Philips S7221 5G vorgestellt, das 5G-Netzwerke unterstützt. Laut ixbt.com zieht das neue Gerät Aufmerksamkeit auf sich, da es moderne technische Spezifikationen zu einem erschwinglichen Preis bietet und darauf abzielt, den Wettbewerb im Mittelklassesegment zu verschärfen. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Smartphone ist mit einem 6,67-Zoll-Flüssigkristall-Display (LCD) mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ausgestattet, das eine Auflösung von 1600 × 720 Pixeln und eine flüssige Darstellung bietet. Dieser Bildschirm bietet Benutzern hohen Komfort beim Betrachten von Inhalten und bei der Navigation durch die Benutzeroberfläche.

Leistung und Hardware

Die Kernleistung des Geräts basiert auf dem Unisoc T8200 Prozessor, der im 6nm-Verfahren hergestellt wird. Der Chipsatz umfasst zwei Cortex-A76-Kerne und sechs energieeffiziente Cortex-A55-Kerne, wobei der Mali-G57 MC2 Beschleuniger für Grafikaufgaben zuständig ist.

Käufern werden zwei RAM-Konfigurationen angeboten: 6 GB oder 8 GB. Der interne Speicher beträgt bei allen Versionen 128 GB, was eine flexible Nutzung je nach Bedarf ermöglicht. Das Gerät läuft ab Werk mit dem modernen Betriebssystem Android 16.

Kamera- und Akkufunktionen

Was die Fotografie betrifft, so ist das neue Modell mit einer 64 MP Hauptkamera und einer 16 MP Frontkamera ausgestattet. Dies bietet ausreichende Möglichkeiten für tägliche Aufgaben und hochwertige Aufnahmen.

Der autonome Betrieb des Smartphones wird durch einen riesigen 5700 mAh Akku gewährleistet. Zum Aufladen wird ein praktischer USB Type-C Anschluss verwendet, was die Bedienung erleichtert.

Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Fingerabdruckscanner an der Seite des Gehäuses. Das Gerät unterstützt zudem Dual-SIM, 5G-Netzwerke, Dual-Band Wi-Fi und Stereolautsprecher für hochwertigen Klang. Das Gehäuse ist gemäß IP64-Standard gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Bisher wurde das Modell auf dem indischen Markt eingeführt, wo die Version mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 20.499 Rupien, oder etwa 215 USD, angeboten wird.

PhilipsSmartphonesUnisocAndroid 165G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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