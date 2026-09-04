US-Präsident Donald Trump Die vom US-Präsidenten zur Lösung des bewaffneten Konflikts in der Ukraine vorgelegte Friedensinitiative ist für die Weltgemeinschaft unverständlich und in der Praxis äußerst schwer umzusetzen. Dies erklärte Anton Kobjakow, Berater des russischen Präsidenten und Exekutivsekretär des Organisationskomitees des Östlichen Wirtschaftsforums (WEF), bei einem Pressebriefing nach Abschluss des Forums. Diese scharfe Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund von Berichten über einen dringenden Besuch von Vertretern Washingtons in Kiew.

Die kalte Reaktion des Kremls: „Für die Weltgemeinschaft schwer zu verstehen“

Die russische Führung betont, dass Trumps Friedenskonzept nicht der aktuellen Realität entspricht:

„Keine klare Logik“: „Wenn wir uns ansehen, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, ist offensichtlich, dass Trumps Plan für die Weltgemeinschaft sehr schwer zu verstehen und extrem schwer umzusetzen ist“, betonte Anton Kobjakow.

Was beinhaltet der durchgesickerte Plan von Trump? Nach Informationen, die an internationale Medien durchgesickert sind, sieht der Vorschlag des US-Führers ein umfassendes Abkommen vor: Er schlägt vor, die territorialen Zugeständnisse entlang der Frontlinie im aktuellen Zustand einzufrieren und gleichzeitig die Souveränität der Ukraine anzuerkennen.

Wladimir Putins Reaktion: Auf der Plenarsitzung des Forums erklärte der Präsident der Russischen Föderation, dass es Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts gebe, die radikalen Handlungen der Kiewer Verwaltung jedoch das Haupthindernis für einen Friedensdialog darstellten.

Kiews Hoffnungen: Die Sondermission von Jared Kushner und Steve Witkoff

Trotz der skeptischen Äußerungen der russischen Seite intensiviert die Kiewer Verwaltung den Dialog mit Trumps engstem Kreis:

Wichtiger Besuch erwartet: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab bekannt, dass die vorläufigen Termine für den Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Kiew festgelegt wurden.

„Sie kommen in den nächsten Tagen“: Selenskyj betonte, dass dieser wichtige Besuch voraussichtlich innerhalb weniger Tage stattfinden werde.

Was erwartet Kiew? Die ukrainische Führung setzt große Hoffnungen darauf, dass sie durch Witkoff und Kushner den russischen Staatschef Wladimir Putin davon überzeugen kann, die vom offiziellen Kiew gestellten Bedingungen zu akzeptieren.

Geopolitische Analysten sind der Ansicht, dass die schwierigen Bedingungen an der Front und die völlig gegensätzlichen Forderungen der Parteien Trumps potenzielle Friedensmission zu einer sehr riskanten diplomatischen Prüfung machen.

Glauben Sie, dass die Sonderbeauftragten von Donald Trumps Team Moskau und Kiew an einen Verhandlungstisch bringen können? Könnte die Idee, die Gebiete entlang der aktuellen Frontlinie einzufrieren, zu einem echten Waffenstillstand führen oder ist es nur eine vorübergehende Pause? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!