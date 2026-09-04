Argentinien sagt Asien-Tour ab und bestreitet drei Heimspiele

Der Rücktritt von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft hat die Pläne des argentinischen Fußballverbandes grundlegend verändert. Laut Berichten von ESPN Argentina hat die Nationalmannschaft ihre geplante Asien-Tour abgesagt und plant nun, während des FIFA-Fensters im Herbst drei Spiele zu Hause auszutragen. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Die Mannschaft von Lionel Scaloni wird während der Länderspielpause vom 21. September bis zum 6. Oktober vor heimischem Publikum spielen. Ursprünglich war ein Spiel gegen China fast vereinbart, wobei die Asien-Tour hohe finanzielle Einnahmen generieren sollte. Der Abschied von Lionel Messi führte jedoch zum Abbruch aller Verhandlungen.

Heimspiele und neue Spielorte

Wie der ESPN-Journalist Diego Monroig in der Sendung Sportscenter mitteilte, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 90 Prozent, dass die Nationalmannschaft dieses FIFA-Fenster komplett zu Hause verbringt. Das erste Spiel soll im Stadion 'El Monumental' in der Hauptstadt gegen einen Gegner aus Südamerika oder der CONCACAF stattfinden.

Die verbleibenden zwei Spiele sollen in die Provinzen des Landes verlegt werden. Insbesondere die Städte Córdoba und Rosario werden als Hauptkandidaten für die Austragung dieser Spiele genannt. Dies gibt den Fans der argentinischen Liga die Möglichkeit, Weltstars in ihren eigenen Städten zu sehen.

Zeit der taktischen Veränderungen

Diese drei Spiele sind für Cheftrainer Lionel Scaloni von entscheidender Bedeutung, um das Spiel der Mannschaft nach der schwierigen 1:0-Niederlage gegen Spanien neu zu formen. Nach der Enttäuschung im WM-Finale im Juli hat der Trainerstab damit begonnen, eine neue Generation von Spielern in den Kader zu integrieren.

Derzeit beginnt für die argentinische Nationalmannschaft eine neue Ära ohne ihren ehemaligen Kapitän und besten Torschützen. Ein weiteres FIFA-Fenster erwartet das Team vom 9. bis 17. November im Vorfeld des Kalenderjahres 2027. Dies bietet dem Trainerstab eine günstige Gelegenheit, junge Spieler zu testen.