HMD stellt das neue HMD 106 2G Telefon für digitales Detox vor

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HMD stellt das neue HMD 106 2G Telefon für digitales Detox vor

HMD hat das neue, preisgünstige Tastenhandy HMD 106 2G vorgestellt, das für Nutzer entwickelt wurde, die vom Lärm moderner Smartphones müde sind und nur ein grundlegendes Kommunikationsmittel benötigen. Laut ixbt.com verzichtet dieses Gerät auf moderne Funktionen und setzt stattdessen auf Zuverlässigkeit und Einfachheit. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Das neue Gerät unterstützt nur 2G-Netzwerke und zeichnet sich durch seine kompakten Abmessungen aus. Das Telefon ist mit einem 1,8-Zoll-LCD-Display und einem Gehäuse mit IP52-Schutzklasse ausgestattet und wird in drei Farbvarianten erhältlich sein.

Technische Daten und Funktionen

Als Hardware-Basis wurde der Unisoc 6533G Prozessor gewählt. Er wird durch lediglich 4 MB RAM und 8 MB internen Speicher ergänzt, was für einfache Aufgaben völlig ausreicht.

Das Telefon läuft mit dem Betriebssystem S30+. Der 1000 mAh Akku sorgt für eine lange Laufzeit, was eine der Grundanforderungen an einfache Tastenhandys ist.

Traditionelle Annehmlichkeiten

Das kompakte und erschwingliche Modell behält eine Reihe von Funktionen bei, die den Nutzern vertraut sind:

  • Dual-SIM-Unterstützung
  • 3,5 mm Audioanschluss für Musik
  • Bluetooth 4.2 Funkschnittstelle
Zum Aufladen des Geräts wird ein MicroUSB-Anschluss verwendet, der heute seltener anzutreffen ist. Das HMD 106 2G kommt als zuverlässige Lösung für Anrufe und grundlegende tägliche Bedürfnisse ohne unnötige Funktionen auf den Markt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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