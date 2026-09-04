2,1-Meter-Hai bringt Fischer an den Rand des Todes

Ein 43-jähriger Fischer, der in Florida von einem 2,1 Meter langen Hai angegriffen wurde, überlebte dank der schnellen Hilfe zweier Krankenschwestern.

David Daniel angelte am Sonntag, den 23. August, mit Freunden in flachem Wasser in der Nähe von Key West. In diesem Moment griff ihn ein etwa 2,1 Meter langer Hai an und biss in seinen Oberschenkel. David erlitt dabei schwere Verletzungen und verlor durch eine arterielle Blutung viel Blut.

Die Krankenschwestern Courtney McMurray und Chris Green, die sich auf einem nahegelegenen Boot befanden, eilten ihm sofort zu Hilfe. Sie stillten die Blutung, lagerten das verletzte Bein hoch und verständigten die US-Küstenwache.

David wurde per Lufttransport in das Jackson South Medical Centergebracht und noch in derselben Nacht notoperiert. Zwei Tage später folgte ein weiterer chirurgischer Eingriff.

Die Ärzte erklärten, dass er 6 bis 8 Wochen lang nicht laufen könne und eine umfassende Physiotherapie benötigen werde. David wird möglicherweise mehrere Monate lang nicht arbeiten können.

Wie kam es zu dem Haiangriff?

David hatte zuvor einen 1,8 bis 2,1 Meter langen Hai bemerkt, der am Ufer entlangschwamm. Als er versuchte, sich zu entfernen, änderte der Hai die Richtung, schwamm auf ihn zu, biss in sein Bein und ließ dann wieder los.

Als David ins Wasser blickte, sah er viel Blut und hatte Angst, dass er auf dem Sand verbluten und sterben würde.

Er sagte, der Vorfall habe ihn gelehrt, jeden Moment des Lebens zu schätzen. Er betonte, dass das Leben eines Menschen, der gerade noch eine gute Zeit mit Freunden verbringt, im nächsten Augenblick in Gefahr sein kann.

David wurde am 26. August aus dem Krankenhaus entlassen, wobei sein Bein durch einen Spezialverband und einen Stiefel geschützt war.

Da er keine Krankenversicherung hat, startete seine Freundin Robin Corliss eine GoFundMe Spendenaktion, um seine medizinischen und täglichen Kosten zu decken. Bisher wurden 8.836 Dollar gesammelt, das Ziel liegt bei 16.000 Dollar.