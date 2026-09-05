Samsung Galaxy Watch Ultra Besitzer berichten über Gehäuseablösungen

Wie Ixbt.com berichtet, sehen sich Besitzer der Samsung Galaxy Watch Ultra, die als die teuerste und robusteste Smartwatch des Unternehmens vermarktet wird, mit schwerwiegenden Mängeln konfrontiert. Im Internet häufen sich Beschwerden darüber, dass sich das Gehäuse dieser Geräte ohne äußere Einwirkung von selbst in seine Einzelteile auflöst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass das Hauptproblem, auf das Benutzer stoßen, darin besteht, dass sich die Lünette und das obere Panel vollständig vom Hauptgehäuse lösen. Bemerkenswert ist, dass die Betroffenen nachdrücklich betonen, dass dies nicht durch Stürze oder andere mechanische Beschädigungen des Geräts verursacht wurde.

Benutzererfahrungen und erste Defekte

Ein Besitzer, der seine Erfahrungen auf Reddit teilte, schrieb, dass sich der obere Teil seiner Galaxy Watch Ultra einfach löste, als er sein Handgelenk drehte, um eine Tür zu öffnen. Seinen Angaben zufolge war das Gerät fast ein Jahr lang in Gebrauch, und in dieser Zeit war die Uhr weder harten Stößen noch Wassereinwirkungen ausgesetzt.

Die Tatsache, dass dies kein Einzelfall ist, verschärft die Situation zusätzlich. Im Internet finden sich weitere Besitzer, die Fotos von Galaxy Watch Ultra Modellen der Generationen 2024 und 2025 veröffentlicht haben, die denselben Defekt aufweisen.

Garantieservice und aufkommende Fragen

Ein Benutzer gab beispielsweise an, dass sich die Lünette vom Gehäuse löste, obwohl er die Uhr erst im März dieses Jahres gekauft und pfleglich behandelt hatte. Das Problem beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Verarbeitungsqualität des Geräts, sondern wirft auch Fragen zur Abwicklung des Garantieservices auf.

Ein Betroffener gab an, dass ein offizielles Samsung Service-Center zunächst einer kostenlosen Reparatur im Rahmen der Garantie zugestimmt habe, später jedoch unerwartet eine Rechnung über fast 300 Dollar präsentierte. Bisher hat der südkoreanische Tech-Gigant keine offizielle Stellungnahme zu diesem weit verbreiteten Problem abgegeben.