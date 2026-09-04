Ulefone stellt das robuste Xsnap 7 Pro Smartphone mit abnehmbarer Action-Kamera vor

Der Markt für Mobiltechnologie wurde um ein weiteres ungewöhnliches Gerät bereichert. Laut ixbt.com hat die Marke RugOne, die zu Ulefone gehört, offiziell das robuste Smartphone Xsnap 7 Pro angekündigt, das über eine abnehmbare Action-Kamera auf der Rückseite verfügt. Diese einzigartige Lösung kombiniert die Fähigkeiten von Mobilgeräten und Action-Kameras und bietet Nutzern neue kreative Möglichkeiten. Dies berichtet Nachrichten Quelle

Das Hauptmerkmal des neuen Smartphones ist sein kompaktes, würfelförmiges Modul, das mit Magneten am Gehäuse befestigt wird. Diese Kamera kann jederzeit vom Gehäuse abgenommen und separat verwendet werden, indem sie an Kleidung oder verschiedenen Ausrüstungsgegenständen befestigt wird. Dies ermöglicht hochwertige Aufnahmen aus der Ich-Perspektive in Extremsituationen oder auf Reisen.

Technische Möglichkeiten der Kamera

Das abnehmbare Modul verfügt über ein eigenes unabhängiges System und unterstützt Videoaufnahmen im 2,7K-Format mit 30 fps. Im Inneren der Kamera ist als Speicherein 64 GB Flash-Nano-Controller integriert. Dank seines eigenen kleinen Akkus kann es zudem bis zu 40 Minuten lang kontinuierlich Videos aufnehmen.

Diese Mini-Kamera verbindet sich über eine spezielle App mittels drahtloser Netzwerke mit dem Smartphone. Die Hersteller haben besonderes Augenmerk auf die Unterwassertauglichkeit gelegt: Das Modul hält einem Eintauchen in bis zu 5 Meter Tiefe stand, was seine Widerstandsfähigkeit weiter erhöht.

Robustes Gehäuse und Hauptmerkmale

Das Smartphone selbst ist für den Einsatz unter extrem harten Bedingungen konzipiert und verfügt über den hohen IP69K-Schutzstandard. Die Hauptkamera des Geräts ist mit einem optischen Stabilisierungssystem ausgestattet und nimmt Bilder mit 50 MP Auflösung auf. Zudem ist das Gerät mit einer 64 MP Zusatzkamera mit Infrarotstrahler für Nachtsicht ausgestattet.

Die Leistung des Geräts basiert auf dem modernen MediaTek Dimensity 8400 Prozessor. Für Benutzerkomfort ist das Smartphone mit einem hochwertigen 6,67-Zoll AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Weitere technische Details und Funktionen werden voraussichtlich später offiziell bekannt gegeben.

Laut der Quelle wird das RugOne Xsnap 7 Pro Smartphone am 7. September dieses Jahres auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorgestellt. Frühe Käufer können dieses einzigartige Gadget für 800 Euro vorbestellen. Der weltweite Verkauf soll im Oktober beginnen, wobei der Preis 1000 USD betragen wird.