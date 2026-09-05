Kuycon stellt neuen W34KB Monitor im Apple-Stil vor

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Kuycon stellt neuen W34KB Monitor im Apple-Stil vor

Geräte mit einzigartigem Design werden auf dem globalen Technologiemarkt immer beliebter. Laut ixbt.com hat die Marke Kuycon offiziell einen neuen Monitor namens W34KB vorgestellt, der optisch an Apple-Produkte erinnert, sich jedoch technisch deutlich unterscheidet. Das Gerät zeichnet sich durch die Kombination aus fortschrittlichem Design und hoher Leistung aus. Dies berichtet Ixbt.com.

Einzigartiges Design und Elemente im Apple-Stil

Visuell erinnert der neue Monitor sofort an zwei bekannte Apple-Produkte. Einerseits ähnelt das Gesamterscheinungsbild den Apple Studio Display Modellen, andererseits weist die Rückseite ein charakteristisches perforiertes Design auf, wie man es von den Mac Pro Computern der vorherigen Generation kennt. Dennoch unterscheidet sich dieses technische Gerät in Bezug auf die technischen Lösungen deutlich von Standard-Gadgets auf dem Markt.

Was die wichtigsten technischen Daten betrifft, so ist der Kuycon W34KB ein 34-Zoll-Ultra-Wide-Monitor, der auf einem Fast HVA-Panel basiert. Während die meisten vergleichbaren 34-Zoll-Bildschirme auf dem Markt heute eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln haben, bietet dieses neue Produkt 5120 x 2160 Pixel. Dies sorgt für eine höhere Pixeldichte und ein schärferes Bild.

Bildschirmfunktionen und Preis

Auch bei der Bildwiederholrate erzielt das Gerät hohe Werte. Der Monitor kann standardmäßig mit 165 Hz oder 180 Hz betrieben werden. Gleichzeitig bietet der Hersteller einen speziellen Modus an, der es dem Benutzer ermöglicht, die Frequenz durch Reduzierung der Auflösung auf 2560 x 1080 Pixel auf bis zu 360 Hz zu erhöhen.

Der Preis für ein Gerät mit solch einzigartigen und fortschrittlichen technischen Merkmalen ist jedoch nicht günstig. Laut der Quelle werden für diesen Monitor auf dem chinesischen Markt 1300 USD verlangt. Trotz des hohen Preises stößt das Modell aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungsmerkmale auf großes Interesse bei Nutzern, die hochpräzise Technologien schätzen.

KuyconMonitorAppleTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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