Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)

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Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)

In New York, USA, überlebte ein Mann namens Thomas Fahmy einen Blitzschlag. Der Vorfall ereignete sich am 27. August 2026 in der Gegend von Staten Island während eines starken Gewitters. Dies berichtete Nur.kz als Nachrichtenquelle.

Als Fahmy auf sein Auto zuging, schlug der Blitz etwa 5 Meter vom Fahrzeug entfernt ein. Der Vorfall wurde von der Überwachungskamera eines nahegelegenen Hauses aufgezeichnet. Das Video zeigt, wie der Mann nach dem Blitzschlag zu Boden fällt.

Fahmy gab an, dass er nach dem Einschlag eine starke Wirkung auf seinen Körper spürte. Insbesondere verspürte er ein starkes Brennen, Kribbeln, Taubheitsgefühle und heftige Schmerzen in beiden Beinen.

Trotzdem verlor er nicht das Bewusstsein. Wenige Sekunden später stand er auf und ging auf ein nahegelegenes Haus zu, um Hilfe zu suchen. Sein Nachbar hörte seine Hilferufe und eilte ihm zu Hilfe.

Anschließend wurde Fahmy ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte behielten ihn über Nacht zur Beobachtung und führten eine Reihe von Untersuchungen durch. Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt und er wurde am nächsten Tag entlassen.

Der Vorfall verbreitete sich weit, da Fahmys Überleben von einer Überwachungskamera festgehalten wurde. Der Mann sagte, dass sich seine Einstellung zum Leben nach dem Ereignis geändert habe und man jeden Tag schätzen sollte.

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