Samsung Galaxy Z Fold 8 Nutzer berichten von Bildschirmverbiegungen

Auf dem Markt für die neuesten faltbaren Smartphones ist eine neue Diskussion entbrannt. Laut ixbt.com wurde ein ungewöhnlicher Defekt am flexiblen Innendisplay des neuen Samsung Galaxy Z Fold 8 festgestellt: Die Ecken des Geräts geben bei leichtem Druck etwas nach. Da dieser Umstand bei Technikbegeisterten für Interesse und Besorgnis sorgt, untersuchen Experten die Situation genau. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Das Problem wurde erstmals von einem normalen Nutzer entdeckt. Beim Reinigen des Displays mit einem weichen Tuch bemerkte er, dass sich die Ecken leicht bewegen, und wandte sich an das offizielle Samsung-Forum, um zu erfahren, ob dies normal sei. Auch in sozialen Netzwerken werden kurze Videos zu diesem Thema aktiv diskutiert, obwohl bisher keine massenhaften Beschwerden registriert wurden.

Konstruktive Merkmale und Vermutungen

Diskussionsteilnehmer vermuten, dass diese Weichheit der Bildschirmkomponenten mit der Struktur des faltbaren Displays zusammenhängen könnte. Es ist natürlich, dass die Randbereiche des Panels im Vergleich zum Mittelteil eine geringere Steifigkeit aufweisen. Dennoch raten Experten den Nutzern, nicht absichtlich weiter auf den Bildschirm zu drücken und sich bei verdächtigen Vorfällen umgehend an ein autorisiertes Servicecenter zu wenden.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Umstand vor dem Hintergrund der Aussagen von Samsung zur Robustheit des Modells Galaxy Z Fold 8 besondere Aufmerksamkeit verdient. Der südkoreanische Hersteller verwendete bei diesem Gerät die FlexTitanium-Technologie mit Titanfolie sowie eine spezielle Trägerplatte unter dem OLED-Panel. Zudem wurde angegeben, dass die Mechanik des Geräts für 500.000 Faltvorgänge ausgelegt sei.

Ergebnisse unabhängiger Tests

Unabhängige Labortests haben gezeigt, dass das Galaxy Z Fold 8 im Allgemeinen ernsthaften mechanischen Belastungen standhalten kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Ultra-Version das erste große faltbare Modell in der Geschichte des Unternehmens war, dessen Innendisplay bei einem Extremtest ausfiel. Gleichzeitig besteht die oberste Schicht der Bildschirme weiterhin aus weichem Kunststoff, der leicht zerkratzt.

Derzeit hat Samsung keine offizielle Stellungnahme zu diesem Problem abgegeben und es nicht als Mangel anerkannt. Der Hersteller empfiehlt wie bisher dringend, die werkseitige Schutzfolie nicht selbst zu entfernen und keinen übermäßigen oder starken Druck auf das Innendisplay auszuüben. Die Nutzer warten auf zukünftige Updates und offizielle Erklärungen.