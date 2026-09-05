Büroangestellte von Handy abgelenkt und mit Stuhl die Treppe hinuntergefallen (Video)

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Büroangestellte von Handy abgelenkt und mit Stuhl die Treppe hinuntergefallen (Video)

Ein Video einer gelangweilten Büroangestellten in China, die so sehr von ihrem Handy abgelenkt war, dass sie mit ihrem Bürostuhl die Treppe hinunterfiel, verbreitete sich in den sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen die junge Frau, wie sie auf ihren Bildschirm starrt, mit dem Stuhl rückwärts rollt und schließlich die Treppe hinunterstürzt.

Die Überwachungskameras zeigen, wie mehrere Kollegen in der Nähe ein chinesisches Fliesen-Spiel spielen. Sie hingegen achtete kaum auf ihre Umgebung und scrollte weiter auf ihrem Handy.

Die Frau bewegte sich langsam rückwärts mit dem Stuhl. Sie schaute erst auf, als der Stuhl die Treppenkante erreichte und die Rollen die erste Stufe berührten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Stuhl jedoch bereits überschlagen.

Ihre Kollegen, die den Vorfall beobachteten, sprangen sofort auf und eilten ihr zu Hilfe, um zu prüfen, ob sie verletzt wurde. Ob die Frau bei dem Sturz Verletzungen erlitten hat, ist derzeit nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Büro in China, dessen genauer Standort nicht genannt wurde. Das Video wurde später auf dem beliebten chinesischen Weibo sozialen Netzwerk geteilt und löste bei den Nutzern zahlreiche humorvolle Kommentare aus.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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