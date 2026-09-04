Die seltsamsten Entdeckungen, die die Wissenschaftswelt verblüfften: Die neuen Ig-Nobelpreisträger

Die neuen Gewinner des prestigeträchtigen Ig® Nobelpreises, der traditionell für die ungewöhnlichsten und paradoxesten Entdeckungen verliehen wird, die „zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregen“, wurden offiziell bekannt gegeben. Die wissenschaftlichen Arbeiten auf der Liste der Website der Organisation sind ebenso amüsant wie beeindruckend: die ernährungsphysiologische Kraft von Kakerlakenmilch, Tausende vergrabene Unterhosen zur Bestimmung der Bodenqualität, 3D-Druckerdüsen aus Mückenrüsseln und die komplexe Aerodynamik des Naseputzens.

Technologie und Physik: 3D-Drucker aus einem Mückenrüssel und ein spritzfreies Urinal

Die diesjährigen Auszeichnungen hoben ungewöhnliche Lösungen in den Bereichen Ingenieurwesen und angewandte Physik hervor:

„Nekro-Druck“ und der Mückenrüssel: Der Technologiepreis ging an eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Justin Puma. Sie setzten Mückenrüssel erfolgreich als mikroskopische, hochpräzise 3D-Druckdüsen ein. Es stellte sich heraus, dass diese natürlichen Rüssel einem enormen Innendruck standhalten und bei der Druckqualität künstliche Alternativen übertreffen. Die Wissenschaftler schlagen sogar vor, die Rüssel von Tsetsefliegen und Bettwanzen für denselben Zweck zu testen.

Spritzfreies Urinal: Der Physikpreis ging an Randy Hurd, Zhao Pan, Ted Truscott und Kavishan Turairaja. Durch Hunderte physikalischer Experimente und Computersimulationen entwickelten sie einen Prototyp eines speziellen Urinals, das das Spritzen von Flüssigkeitspartikeln vollständig verhindert.

Lebensmittel und gefährliche Biologie: Kakerlakenmilch und Schlangentests

Wissenschaftler, die mysteriöse Naturphänomene untersuchten, kamen zu sensationellen Ergebnissen:

3-mal energiereicher als Kuhmilch: Der Chemiepreis wurde Forschern verliehen, die Kristallproteine in der Milch einer lebendgebärenden Kakerlakenart analysierten. Es wurde festgestellt, dass Kakerlakenmilch dreimal mehr Ernährungsenergie und nützliche Elemente enthält als normale Kuhmilch.

Vorsichtiges Treten auf Giftschlangen: Die Biologie-Preisträger führten jahrelange gefährliche Experimente durch, bei denen sie zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Temperaturen auf die Körper von Giftschlangen traten, um die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs zu untersuchen.

Menschlicher Körper und Medizin: Aerodynamik des Naseputzens und Unterwäsche-Forschung

Auch die Entdeckungen in den Bereichen menschliche Gesundheit und Ökologie überraschten alle:

Die Wissenschaft des Naseputzens (posthum): Der Medizinpreis wurde dem verstorbenen japanischen Arzt Tokuji Unno für seine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „Wie man die Nase putzt – eine aerodynamische Studie des Naseputzens“ verliehen. Der Arzt berechnete mathematisch den Druck und die Luftströme bei diesem Prozess.

1.000 vergrabene Unterhosen in 25 Ländern: Die Gewinner des Preises für Bodenkunde vergruben 1.000 identische Unterhosen in verschiedenen Böden in über 25 Ländern und gruben sie nach zwei Monaten wieder aus. Die tatsächliche Fruchtbarkeit des Bodens wurde anhand der Zersetzungsrate des Stoffes und der mikrobiellen Aktivität bewertet.

Psychologie, Gerüche und Küsse: Vom Süßigkeitenklau der Reichen bis zum Geruch von Teenagern

Auch Forscher, die Gesellschaft und menschliches Verhalten untersuchten, standen im Rampenlicht:

Die Reichen und die Kindersüßigkeiten: Wirtschaftsforscher lieferten Belege dafür, dass Menschen mit hohem sozialen Status und Wohlstand häufiger dazu neigen, für Kinder bestimmte Süßigkeiten zu stehlen und sich unethisch zu verhalten.

Der Geruch von Babys und Teenagern: Geruchsforscher bewiesen wissenschaftlich, dass Babys für Eltern von Natur aus sehr angenehm riechen, während Teenager im Gegensatz dazu einen negativen und unangenehmen Geruch abgeben.

Die präzise Biomechanik des Küssens: Biomechanik-Forscher beobachteten Ameisen, Vögel, Eisbären und Primaten, um eine einheitliche und präzise Definition des Kussvorgangs zu entwickeln.

Grausamkeit gegenüber ungeliebten Personen: Der Friedenspreis wurde Forschern verliehen, die bewiesen, dass Menschen Freunde mehr schätzen und respektieren, wenn diese rücksichtslos und hart gegenüber Personen sind, die sie selbst nicht mögen.

Welche dieser seltsamen Entdeckungen könnte Ihrer Meinung nach den menschlichen Lebensstil in Zukunft wirklich verändern: Kakerlakenmilch, der 3D-Drucker aus einem Mückenrüssel oder das spritzfreie Urinal? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!