Trump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach Moskau

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Trump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach Moskau

US-Präsident Donald Trump Der US-Präsident gab bekannt, dass der offizielle Sondervorschlag Washingtons zur Beendigung des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine an den russischen Präsidenten Wladimir Putin übermittelt wird. Während einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 4. September betonte Trump, dass seine Vertreter mit einer konkreten Initiative zur Beendigung des Krieges nach Moskau reisen, und äußerte, dass er eine „gute Gelegenheit“ für eine friedliche Lösung sehe. Zudem wies der amerikanische Staatschef die Sorgen Europas entschieden zurück und betonte, dass Russland keine Absicht habe, NATO-Staaten anzugreifen.

Sondermission nach Moskau und der Vorschlag an Putin

Die US-Regierung leitet eine neue, hochrangige Phase der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges ein:

  • Witkoff und Kushner reisen nach Moskau: Laut Bloomberg werden der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner am Samstag, den 5. September, in Moskau eintreffen;

  • Abkommenspaket: Trump erklärte, dass sein Team dem Kremlchef persönlich ein Paket offizieller Vorschläge zur Einstellung der Feindseligkeiten vorlegen werde;

  • Eine „gute Gelegenheit“: Der US-Staatschef betonte, dass nun eine reale Chance bestehe, die Parteien zu einer Einigung zu bewegen und die langwierige militärische Krise am Verhandlungstisch zu lösen.

„Ich habe 8 Kriege beendet, aber niemand dankt mir“: Trumps Aussage

Während des Briefings hob Donald Trump seine friedensstiftende Erfahrung und seine früheren diplomatischen Erfolge hervor:

  • Umstrittenes Eingeständnis: „Sie nehmen einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges mit. Schließlich habe ich bereits acht Kriege beendet. Ich hoffe, Sie sind stolz auf mich. Ich habe acht Kriege beendet, aber niemand würdigt mich dafür oder erkennt meine Dienste an“, betonte der US-Präsident;

  • Diplomatischer Druck: Indem er erneut seinen einzigartigen, entschlossenen Stil der Konfliktlösung demonstrierte, äußerte Trump die Zuversicht, dass ein ähnlicher Kompromiss auch zwischen Moskau und Kiew erreicht werden könne.

„Putin wird die NATO nicht angreifen“: Reaktion auf den Vorfall in Leipzig

US-Präsident Deutschlands reagierte scharf auf Fragen zum Drohnenvorfall in Leipzig und zur Bedrohung, die Russland für das Bündnis darstellt:

  • Berlins Anschuldigungen: Die deutsche Seite hatte Moskau kürzlich beschuldigt, einen Drohnenangriff im Raum Leipzig versucht zu haben;

  • Trumps persönliche Haltung: Der Präsident wies diese Sorgen als grundlos zurück: „Ich habe mit Putin gesprochen, ich kenne ihn sehr gut. Putin hat nicht die Absicht, NATO-Gebiet anzugreifen“, erklärte er und merkte an, dass keine Gefahr eines direkten militärischen Konflikts zwischen Russland und dem Westen bestehe.

Glauben Sie, dass Moskau Trumps Vorschlag zur Beendigung des Krieges, der durch Steve Witkoff und Jared Kushner übermittelt wurde, annehmen wird? Kann das Vertrauen hinter Trumps Behauptung, „8 Kriege beendet zu haben“, den blutigen Konflikt in der Ukraine stoppen, oder werden die Bedingungen beide Seiten nicht zufriedenstellen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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