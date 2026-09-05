Die teuersten Naturfasern der Welt: Top 5

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Die teuersten Naturfasern der Welt: Top 5

Einige Naturfasern, die für luxuriöse Kleidung verwendet werden, kosten das Zehn- oder sogar Hundertfache herkömmlicher Stoffe. Ihr Preis wird maßgeblich durch ihre Seltenheit, geringe Produktionsmengen und den hohen Anteil an Handarbeit bestimmt.

Platz 5: Sea Island Baumwolle
Diese auf den karibischen Inseln angebaute Baumwolle gilt als eine der seltensten und hochwertigsten Sorten der Welt. Ihre Faser ist außergewöhnlich lang und weich und wird für erstklassige Bekleidung verwendet.

Platz 4: Premium-Seide
Der Preis für hochwertige Seide steigt erheblich in Abhängigkeit von ihrer Herkunft, der Faserqualität und der Herstellungsmethode. Insbesondere handgefertigte und in limitierter Auflage produzierte Seidenprodukte können extrem teuer sein.

Platz 3: Kaschmir
Das weiche Unterhaar der Kaschmirziege wird nur in sehr geringen Mengen gewonnen. Aus diesem Grund ist hochwertiger Kaschmir deutlich teurer als herkömmliche Wollprodukte.

Platz 2: Baby-Kaschmir
Die feinsten Fasern, die von jungen Ziegen gewonnen werden, werden sorgfältig selektiert und für Premiumprodukte verwendet. Die Seltenheit und Weichheit dieses Rohstoffs treiben den Preis in die Höhe.

Platz 1: Vikunja-Wolle
Vikunja-Wolle gilt als eine der teuersten und seltensten Naturfasern der Welt. Vikunjas leben in den Anden Südamerikas, und die Tiere werden in der Regel nur alle paar Jahre geschoren. Die Menge der pro Tier gewonnenen Faser ist zudem sehr gering.

Da Vikunja-Fasern unglaublich weich und leicht sind, nimmt daraus gefertigte Kleidung einen besonderen Stellenwert in der Welt der Luxusmode ein. Der Preis für fertigen Vikunja-Stoff kann je nach Qualität und Hersteller in die Tausende gehen.

LuxusModeTextilienNaturfasernVikunja
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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