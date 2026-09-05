Möwen in Großbritannien stehlen jährlich Lebensmittel im Wert von 172 Mio. Pfund

Der Gesamtwert der Lebensmittel, die in Großbritannien innerhalb eines Jahres von Möwen gestohlen oder zu stehlen versucht wurden wird auf 171,9 Millionen Pfund geschätzt . Diese Berechnung basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage von Compare the Market. Dies berichtete The Independent.

An der Studie nahmen 2.000 Briten teil. 71 Prozent von ihnengaben an , dass sie bereits erlebt haben, wie Möwen ihr Essen gestohlen oder dies versucht haben. Bei der Berechnung wurde ein Durchschnittswert von 5,50 Pfund pro Vorfall zugrunde gelegt.

Das am häufigsten von Möwen angegriffene Gericht war Fish and Chips. 72 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass Vögel dieses Gericht gestohlen oder dies versucht hätten. Danach folgen Sandwiches mit 21 Prozent und Eiscreme mit 20 Prozent.

Um sich vor den Vögeln zu schützen, haben 76 Prozent der Briten ihren Essplatz oder ihre Essgewohnheiten im Freien geändert. 43 Prozent versuchen, ihr Essen vor Möwen zu verstecken, während 31 Prozent angaben, es schneller aufzuessen.

Zudem gaben 69 Prozent der Betroffenen an, dass sich solche Vorfälle mehrfach wiederholt haben.