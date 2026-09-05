Möwen in Großbritannien stehlen jährlich Lebensmittel im Wert von 172 Mio. Pfund

·0·Welt
Möwen in Großbritannien stehlen jährlich Lebensmittel im Wert von 172 Mio. Pfund

Der Gesamtwert der Lebensmittel, die in Großbritannien innerhalb eines Jahres von Möwen gestohlen oder zu stehlen versucht wurden wird auf 171,9 Millionen Pfund geschätzt . Diese Berechnung basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage von Compare the Market. Dies berichtete The Independent.

An der Studie nahmen 2.000 Briten teil. 71 Prozent von ihnengaben an , dass sie bereits erlebt haben, wie Möwen ihr Essen gestohlen oder dies versucht haben. Bei der Berechnung wurde ein Durchschnittswert von 5,50 Pfund pro Vorfall zugrunde gelegt.

Das am häufigsten von Möwen angegriffene Gericht war Fish and Chips. 72 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass Vögel dieses Gericht gestohlen oder dies versucht hätten. Danach folgen Sandwiches mit 21 Prozent und Eiscreme mit 20 Prozent.

Um sich vor den Vögeln zu schützen, haben 76 Prozent der Briten ihren Essplatz oder ihre Essgewohnheiten im Freien geändert. 43 Prozent versuchen, ihr Essen vor Möwen zu verstecken, während 31 Prozent angaben, es schneller aufzuessen.

Zudem gaben 69 Prozent der Betroffenen an, dass sich solche Vorfälle mehrfach wiederholt haben.

GroßbritannienMöwenLebensmitteldiebstahlTierweltUmwelt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)Heute, 05:09Trump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach MoskauTrump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach MoskauHeute, 00:37Mutter auf der Suche nach ihrer Tochter von Betrügerin ein Jahr lang getäuschtMutter auf der Suche nach ihrer Tochter von Betrügerin ein Jahr lang getäuschtHeute, 00:25Büroangestellte von Handy abgelenkt und mit Stuhl die Treppe hinuntergefallen (Video)Büroangestellte von Handy abgelenkt und mit Stuhl die Treppe hinuntergefallen (Video)Heute, 00:08Adler, dessen Tod erwartet wurde, nach drei Jahren lebend gefundenAdler, dessen Tod erwartet wurde, nach drei Jahren lebend gefundenGestern, 23:16Taxifahrer nach 53 Stunden am Steuer: Tödlicher Unfall verursachtTaxifahrer nach 53 Stunden am Steuer: Tödlicher Unfall verursachtGestern, 23:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt