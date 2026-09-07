Huawei Pura X View vorgestellt: Breitbildschirm und 7000 mAh Akku

Huawei hat den Technologiemarkt revolutioniert und offiziell das weltweit erste Smartphone mit einem Breitbild-Display vorgestellt — das Huawei Pura X View. Laut ixbt.com zieht dieses Gerät nicht nur durch seine ungewöhnliche Form Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch durch seinen riesigen Akku, der in einem ultradünnen Gehäuse untergebracht ist, sowie durch seine fortschrittlichen technischen Spezifikationen. Das neue Flaggschiff zielt darauf ab, Nutzern ein völlig neues Erlebnis beim Konsumieren von Inhalten und bei der Erledigung täglicher Aufgaben zu bieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Smartphone ist mit einem einzigartigen Breitbild-Panel ausgestattet, das 6,39 Zoll misst und eine Fläche von 114,27 Quadratzentimetern aufweist. Interessanterweise ist diese Bildschirmfläche sogar größer als das Display des 6,9-Zoll iPhone 17 Pro Max. Das Display nimmt 96,1 Prozent der Vorderseite ein. Trotzdem beträgt die Gehäusedicke nur 6,68 Millimeter und das Gewicht 201 Gramm.

Display-Fähigkeiten und Leistung

Das Management von Huawei betont, dass ein solcher Breitbildschirm vielseitig einsetzbar ist und großen Komfort bietet. Im Vergleich zu Smartphones mit herkömmlichen Bildschirmen vergrößert sich die nutzbare Fläche beim Ansehen von Videos um 16 Prozent und beim Scrollen durch Webseiten im vertikalen Modus um 21 Prozent. Der Hersteller positioniert das Gadget als E-Book, Spielgerät, Werkzeug zum Filme schauen und als effizientes Arbeitsinstrument.

Für die Leistung des Smartphones sind der Kirin 9030S Prozessor und das Betriebssystem HarmonyOS 7 verantwortlich. Laut Huawei sorgt der Prozessor der neuen Generation für eine Leistungssteigerung von 28 Prozent gegenüber dem Vorgänger. Zudem ermöglicht die spezielle HyperSpace Memory Technologie, dass die 12 GB RAM auf einem Niveau von 16 GB arbeiten. Das Gerät unterstützt zwei physische SIM-Karten und zwei eSIM-Standards sowie die BeiDou-Satellitenkommunikation mit der Möglichkeit, Texte und Bilder zu versenden.

Kamera-Potenzial und Preis

Auch bei den Fotografie-Fähigkeiten erhebt das Huawei Pura X View den Anspruch, einer der Spitzenreiter seiner Klasse zu sein. Die Hauptkamera verfügt über einen 200 MP Sensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Ergänzt wird sie durch ein 50 MP Teleobjektiv mit OIS-Unterstützung und ein 8 MP Ultra-Weitwinkelmodul. Diese Kombination garantiert hochwertige Fotos und Videos bei allen Lichtverhältnissen.

Laut ixbt.com ist es den Ingenieuren zudem gelungen, einen 7000 mAh Akku in einem so dünnen Gehäuse unterzubringen. Dies ermöglicht es Nutzern, lange Zeit aktiv zu arbeiten, ohne sich Sorgen um die Energieversorgung machen zu müssen. Die Basisversion mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 900 USD. Der offizielle Verkaufsstart des Smartphones ist für den 9. September dieses Jahres geplant.