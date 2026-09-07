Italiens U20-Frauennationalmannschaft feiert historischen Sieg bei der Jugend-WM

Bei einem Spiel der U20-Frauen-Weltmeisterschaft im polnischen Łódź schrieb die italienische Nationalmannschaft Geschichte, indem sie einen 2:1-Comeback-Sieg gegen die USA feierte. Wie Goal.com berichtet, bleibt dieser Erfolg als unvergesslicher Tag in der Fußballgeschichte des Landes verankert und sorgte auf internationaler Jugendebene für großes Aufsehen. Dies berichtet Goal.com .

Historische Pause und erster Sieg

Die italienische Jugendauswahl, bekannt als "Azzurrine", hatte 14 Jahre lang, genauer gesagt seit 2012, nicht mehr an diesem prestigeträchtigen Turnier teilgenommen. Zudem hatten die Italienerinnen zuvor noch nie ein Spiel in der Endrunde einer Jugend-WM gewonnen, was diesen Erfolg zum ersten Sieg in der Turniergeschichte macht.

Die USA, die als Favoriten in die Partie gingen und für eine starke Fußballschule stehen, konnten früh in Führung gehen. Dennoch zeigten die Italienerinnen Kampfgeist, drehten die Partie und erzielten zwei Treffer.

Entscheidende Tore und VAR-Eingriff

Fadda und Pellegrino Cimò erzielten die Tore für Italien. Besonders die Leistung von Pellegrino Cimò war entscheidend und veränderte den Ausgang des Spiels.

Kurz vor Schluss schienen die USA den Ausgleich erzielt zu haben, doch die Schiedsrichter konsultierten in der dritten Minute der Nachspielzeit den VAR. Nach einer kurzen Überprüfung wurde eine Abseitsstellung bestätigt und das Tor aberkannt.

Stimmen von Trainerin und Kapitänin

Nach dem Spiel äußerte sich Kapitänin Gallo stolz über ihre Teamkolleginnen und den Trainerstab. Ihrer Meinung nach sind mannschaftliche Geschlossenheit und gegenseitige Unterstützung in schwierigen Momenten der Schlüssel zum Erfolg auf internationaler Bühne.

Cheftrainerin Matteucci lobte die Einstellung und den Mut ihrer Spielerinnen. Sie betonte, dass das Trainerteam wusste, wie schwer es sein würde, 90 Minuten lang zu dominieren, und dass das Team auf jede Situation vorbereitet war und seine Chancen voll ausnutzte.

Laut Spielplan bestreiten die Italienerinnen ihr nächstes Spiel am Mittwoch um 15:00 Uhr gegen Neuseeland, das gegen Japan verloren hat.