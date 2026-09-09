Honor Magic 9 Pro Max vor offizieller Vorstellung präsentiert

Die Marke Honor, die um die Spitzenplätze auf dem Smartphone-Markt kämpft, hat ihr nächstes Flaggschiff, das Honor Magic 9 Pro Max, der Öffentlichkeit gezeigt. Laut ixbt.com wurden Live-Fotos des Geräts und sein umfangreiches Verkaufspaket drei Wochen vor der Präsentation im Internet geleakt. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Mobilgerät zieht mit seinem eleganten grünen Gehäuse sofort die Blicke auf sich. Der Hersteller setzt diesmal auf ein Ganzmetallgehäuse und hat sowohl den Rahmen als auch die Rückseite des Geräts deutlich überarbeitet. Besonders das neue kreisförmige Kameramodul in der Mitte der Rückseite besticht durch seine Einzigartigkeit.

Kamera im Geiste der professionellen Kinowelt

Wie sich herausstellte, ließen sich die Ingenieure von Honor beim Design des Kameramoduls von der legendären Kinokamera ARRIFLEX 35 inspirieren. Dieses Modell gilt als eines der ersten professionellen ARRI -Geräte der Geschichte. Das Unternehmen arbeitet eng mit ARRI zusammen, nicht nur beim äußeren Design, sondern auch bei der Bildverarbeitung. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft die Qualität der mobilen Fotografie auf ein völlig neues Niveau hebt.

Auch die optischen Fähigkeiten des Flaggschiffs scheinen auf einem wirklich professionellen Niveau zu liegen. Das Smartphone wird mit zwei riesigen 200 MP Sensoren ausgestattet sein. Einer ist ein 1/1,28-Zoll-Hauptsensor, der andere ein fortschrittliches 1/1,4-Zoll-Periskop-Teleobjektiv.

Erweitertes Profi-Set

Laut ixbt.com werden auch die Verpackung und das mitgelieferte Zubehör die Nutzer begeistern. Der Hersteller hat für Liebhaber der mobilen Fotografie einen speziellen professionellen Griff sowie zwei separate Telekonverter vorbereitet.

Zu diesem Zubehör gehören der G200-Telekonverter mit einer Brennweite von 200 mm und das G500-Modell, das 500 mm abdeckt. Diese Ergänzungen bringen die Fähigkeiten des Smartphones näher an das Niveau professioneller Kameras.

Obwohl weitere technische Details des Geräts vorerst geheim gehalten werden, müssen sich die Fans nicht lange gedulden. Die offizielle Präsentation der Honor Magic 9 Serie ist für den 28. September dieses Jahres geplant, an dem alle vertraulichen Informationen vollständig enthüllt werden.